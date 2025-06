Cancelli chiusi all’istituto Don Milani di Tradate: gli studenti rimangono fuori nell’ultimo giorno di scuola

Fine d’anno amaro per gli studenti dell’istituto superiore Don Milani di Tradate. Nonostante la disposizione di “lectio brevis” fino alle 10.40 decisa dal consiglio di istituto, nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno, a tutti i ragazzi è arrivata una email che annunciava la fine della scuola: niente lezione venerdì 6.

Questa mattina, i cancelli dei due plessi della scuola superiore sono chiusi: fuori si sono radunate decine di studenti molto critici per la disposizione.

« La motivazione ufficiale è che temevano danneggiamenti – spiega Martina rappresentante degli studenti in consiglio di istituto – Ma così sono stati penalizzati studenti che avevano recuperi programmati. Ricordiamo che i voti sono validi fino all’ultima ora di lezioni. Rischiano esami e, quelli dell’ultimo anno, di non essere ammessi all’esame. La disposizione votata e approvata in consiglio di istituto prevedeva la fine dell’anno scolastico alle 10.40. Il cambiamento disposto ieri dal dirigente è arrivato improvviso. Ci hanno detto che il consiglio era d’accordo sulla chiusura anticipata di mantenere il riserbo ma a noi non risulta».

La risposta del dirigente Vincenzo Mita

Conferma la decisione condivisa il dirigente Vincenzo Mita: « Il Presidente del Consiglio era d’accordo sia sulla scelta sia sulla modalità di annuncio. Nella giornata di ieri ci sono arrivati strani segnali e abbiamo preferito prendere questa decisione per la tutela dell’incolumità delle persone. Questa mattina abbiamo saputo di fumogeni utilizzati fuori dalla sede di Vengono, gesti che ci confermano le nostre preoccupazioni. Quanto ai recuperi, nell’era di didattica digitale, sono certo che siano già stati effettuati dai docenti e i ragazzi abbiano condiviso i lavori sul registro elettronico. Mi dispiace se ci sono rimasti male perchè si volevano salutare, ma sono grandi, hanno occasioni di vedersi anche fuori dai cancelli».