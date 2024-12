Scontro tra auto a Gemonio, cinque persone coinvolte e un ferito in gravi condizioni

Grave incidente stradale ieri sera a Gemonio, dove poco dopo le 19 due auto si sono scontrate violentemente in via Enzo Ferrari, sulla Sp1.

Cinque le persone coinvolte, tra le quali due ragazzi di 16 e 18 anni, una ragazza di 17, una donna di 54 anni e un uomo di 65.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori a bordo di tre ambulanze, con il supporto dell’auto medica e dell’elisoccorso decollato dalla base di Como, i Vigili del fuoco di Varese e i Carabinieri di Luino.

Tre le persone ricoverate in ospedale, la più grave in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese, e altre due in codice giallo negli ospedali di Cittiglio e Luino.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma lo scontro è stato violento, tato che una delle due auto è volata sopra il guardrail.