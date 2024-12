Solbiatese campione d’inverno ma Pavia e Caronnese si fanno sotto

Si chiude il girone di andata del Gruppo A di Eccellenza con la Solbiatese che festeggia il titolo di campione d’inverno ma che deve guardarsi alle spalle. I nerazzurri, che a inizio 2025 si giocheranno la finale di Coppa Lombardia, non riescono ad andare oltre l’1-1 in casa del Cinisello con la rete di Lorenzo Lonardi che non basta per i 3 punti. Si portano a -2 dalla vetta il Pavia, che passa 2-1 in casa del Mariano nello scontro di alta classifica, e la Caronnese, che vince il derby contro l’Fbc Saronno 4-1. Amaretti in vantaggio con Mammetti, poi però i ragazzi di mister Michele Ferri ribaltano la situazione con la doppietta di Romeo e le marcature di Sorrentino e Colombo.

Tiene il passo l’Ardor Lazzate che espugna 4-1 il campo del Meda, mentre il Legnano festeggia la seconda vittoria di fila superando al “Mari” 3-0 la Vergiatese.

La Sestese cade 2-1 in casa della Lentatese, pesante sconfitta per l’Ispra che viene schiacciata 4-0 dalla Rhodense.

Vittorie di misure per il Casteggio, 1-0 sul campo della Base 96, e per il Sedriano, 1-0 contro il Robbio.