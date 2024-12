Stazione e passaggio a livello, buone notizie per Bisuschio dopo l’incontro in Prefettura

Qualcosa sembra destinato a muoversi per quanto riguarda i problemi che ruotano attorno alla stazione di Bisuschio, da tempo segnalati da cittadini e Comune.

Questa mattina in Prefettura si è svolto un incontro chiesto al Prefetto dal sindaco di Bisuschio Michele Ruggiero per un confronto con i responsabili di Rfi in merito ai tempi del passaggio a livello di Piamo e all’utilizzo come parcheggio pubblico dell’area adiacente la stazione, di proprietà delle ferrovie (nella foto).

«Intanto devo ringraziare il Prefetto che è sempre molto attento ai problemi del territorio e si è premurato di organizzare questo incontro – dice Michele Ruggiero – Durante l’incontro si è parlato anche di questioni relative ad altri paesi, ma abbiamo iniziato affrontando quelli di Bisuschio e Arcisate. Per quanto riguarda la prima questione evidenziata, ovvero la durata della chiusura del passaggio a livello di Piamo, già da qualche giorno, in preparazione di questo incontro, sembra sia stata trovata una soluzione che permette di abbassare il tempo di attesa ad ogni passaggio del treno da 20 ad 8 minuti. Di più non riescono a fare. Soluzione che andrà verificata nel tempo, ma direi che è un risultato apprezzabile».

Le auto parcheggiate davanti alla stazione di Bisuschio

L’altro tema, cruciale per quanto utilizzano il treno, è quello del parcheggio. Dopo la riattivazione della tratta ferroviaria Porto Ceresio Varese, su cui insiste Bisuschio, per alcuni anni l’area di deposito della ferrovia adiacente alla stazione era stata usata appunto dai pendolari per lasciare l’auto ma nell’aprile dell’anno scorso Rfi aveva chiuso l’area, lasciando spiazzati utenti e amministratori cittadini. Nonostante le numerose richieste inviate dall’allora sindaco Giovanni Resteghini, la questione è rimasta irrisolta fino ad oggi e chi usa il treno parcheggia dove può nella zona intorno alla stazione.

«Per quanto riguarda il parcheggio, a differenza degli stabili fissi i parcheggi li trattano da un punto di vista commerciale e non in comodato d’uso – spiega Ruggiero – Quindi la soluzione che hanno avanzato le ferrovie è che ci proporranno un contratto di locazione. Noi eseguiremo i lavori di realizzazione del parcheggio e del relativo piano di sicurezza e non pagheremo la locazione fino a scomputo dell’investimento. Dunque il parcheggio rimarrà sempre loro, ma gli utenti della stazione lo potranno utilizzare. Sui dettagli abbiamo rimandato ad un incontro a gennaio».

Sui tempi non ci sono ancora certezze, ma potrebbero stimarsi in non meno di un anno: «Bisogna innanzitutto vedere l’importo, se restiamo sotto i 150mila euro potremmo fare l’affidamento diretto dei lavori, il che taglierebbe i tempi per una gara d’appalto – conclude il sindaco – Dopo l’incontro di gennaio potremo sicuramente avere più elementi. È importante però che la questione si sia sbloccata».

Durante l’incontro si è discusso anche della questione del parcheggio della stazione di Arcisate, con Rfi che vorrebbe mettere la sosta a pagamento e il Comune che non è d’accordo.

Alla riunione presieduta dal prefetto Salvatore Pasquariello hanno partecipato diversi amministratori del territorio, il responsabile delle infrastrutture territoriali di Rfi, ingegner Sergio Stassi, il senatore Alessandro Alfieri, i deputati Andrea Pellicini e Maria Chiara Gadda, il consigliere regionale Samuele Astuti e il consigliere provinciale Michele Di Toro.