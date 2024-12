Strepitoso inizio di stagione per la Rotellistica Lonatese

La società Rotellistica Lonatese, giovane club di pattinaggio a rotelle con sede a Lonate Pozzolo, ha inaugurato la stagione sportiva 2024/2025 nel migliore dei modi, ottenendo grandi successi già nelle prime competizioni.

Ai Winter Games, organizzati dall’ente sportivo UISP, i colori della società (nero, arancione e fucsia n.d.r.) hanno dominato il podio: ben due campionesse e tre vicecampionesse regionali. I piazzamenti per le restanti atlete sono stati ottimi, tra cui numerosi quarti posti. Inoltre, il gruppo under 12 della società, “Dreamers”, ha preso parte alla 17a Rassegna Regionale Gruppi Folk UISP, aggiudicandosi il titolo di vicecampionesse.

Questo, in particolare, è un grande risultato per la Rotellistica Lonatese, in quanto la giovane società è specializzata nei singoli. Le Dreamers sono il primo gruppo istituito all’interno della Lonatese ed è quindi stato un “esperimento” di successo. Alla Rassegna Regionale avrebbe dovuto partecipare anche il quartetto della Lonatese, “Bright Four”, che per motivi di salute ha dovuto assentarsi. Le Bright Four saranno comunque presenti ai prossimi Campionati Italiani, che si terranno a Calderara di Reno (BO), dal 5 all’8 dicembre 2024.

La società ha inoltre registrato un boom di iscritti, la stragrande maggioranza di Lonate Pozzolo. La Rotellistica è riuscita, grazie agli ottimi risultati del Team guidato dal tecnico Stefania Frontini e composto da Beatrice Borghetto, Gaia Frisoni, Gloria Savoldi, Giulia Menini e Sara Busti, a crescere esponenzialmente, passando da una decina di atleti nel 2019 a oltre 70 nel 2024. L’auspicio della società è quello di continuare ad ottenere buonissimi risultati e di mantenere il proprio posto tra le società leader del nostro territorio.