Sui pedali per sostenere la lotta alle leucemie: un altro anno speciale per il Team Kannelloni

È di oltre 52mila euro il totale donato in tre anni di attività dal “Team Kannelloni”, il gruppo di giovani varesotti appassionati di ciclismo che ha dato vita alle iniziative marchiate “Ride to Donate” (di cui vi abbiamo spesso parlato su VareseNews) per raccogliere fondi dedicati alla lotta alle leucemie.

Un progetto legato allo sport e alle lunghe pedalate in gruppo, nato per ricordare la figura di Luca Gaspari, noto commerciante di abbigliamento con un negozio nel centro di Varese, scomparso dopo una lotta di alcuni mesi contro una forma di leucemia. Il bilancio delle attività annuali del 2024 è stato presentato in un incontro a Palazzo Estense ed è, di nuovo, notevole: i ragazzi “in viola” hanno raccolto 13.800 euro donati poi in due tranches: 12.300 euro sono andati ad AIL Varese, l’interlocutore più stretto dei “Kannelloni” mentre ulteriori 1.500 euro sono stati versati ad AIL Bologna, città dove è stato organizzato un evento, il “memorial Leonelli”, a maggio.

Il 2024 è stato un anno differente rispetto ai due precedenti: «Non volevamo essere più i soli protagonisti dei nostri eventi, ma aprirli anche ad altri per continuare a fare quello che ci piace, andare in bicicletta – ha spiegato Guglielmo Niada nell’intervento consuntivo – ma anche ampliare il gruppo, attraendo persone con la nostra stessa passione e che sposassero la causa per la quale ci siamo messi in gioco».

Una scelta che da un lato ha permesso a numerose persone di aderire alle attività del team, favorendo così una raccolta fondi sempre più puntuale a favore dell’AIL (Associazione Italiana Leucemie); dall’altro ha avuto anche risvolti “turistici” perché che si è avvicinato ai “Kannelloni” ha di conseguenza scoperto la bellezza di pedalare sulle strade del Varesotto, tanto da tornarci in diverse occasioni.

La consegna dell’assegno ad AIL Varese

All’incontro nella Sala Matrimoni sono intervenuti anche il presidente di AIL, Cristiano Topi, e la professoressa Marta Coscia, la primaria dell’ematologia dell’ospedale di Varese alla quale – in un certo senso – vengono affidate le risorse raccolte durante gli eventi dei “Kannelloni”. Per il Comune erano invece presenti l’assessore ai servizi sociali, Roberto Molinari, e quello allo sport, Stefano Malerba, in rappresentanza delle due aree che maggiormente sono coinvolte dall’attività dei pedalatori benefici varesini.

Nel corso dell’appuntamento sono stati anche svelati i programmi per il 2025: sei gli eventi (per adesso) messi in programma a partire dal mese di marzo con il training camp “The Road to Sanremo”. Aprile, maggio e giugno vedranno i “Kannelloni” operativi in trasferta tra Abruzzo, Bologna (il 2° memorial Leonelli) e Feltre, poi a luglio la 4a edizione della pedalata “Ride to Donate” e a settembre la 2a “Sette Termini Climb”.