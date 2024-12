Temperature miti e belle giornate fino a Capodanno

L’alta pressione dall’Atlantico porta bel tempo invernale fino a Capodanno, con temperature miti in montagna. Le previsioni del Centro Geofisico prealpino escludono perturbazioni almeno fino al 2-3 gennaio.

Venerdì cielo ben soleggiato, limpido con gelate notturne in pianura. Inversione termica e più mite in montagna con 0°C verso 3000m.

Sabato ancora ben soleggiato. Durante la notte gelate sulla pianura e qualche foschia. Ancora inversione termica e molto mite in montagna per la stagione. Temperature massime in lieve rialzo.