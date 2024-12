The Box Milano: la location per eventi che unisce arte, design e alta cucina

Immersa in un’oasi verde di 23.000 metri quadrati alle porte di Milano, The Box si presenta come una location eventi di lusso che ridefinisce gli standard dell’hospitality contemporanea attraverso un concept unico nel suo genere. La struttura, nata dalla riqualificazione di un’area industriale, rappresenta oggi un polo culturale ed enogastronomico dove arte, motori d’epoca, alta cucina e design si fondono in un’armonica sinergia.

Spazio The Box è diventato rapidamente un punto di riferimento per eventi corporate e celebrazioni private, grazie alla sua capacità di offrire esperienze multisensoriali in un ambiente tanto sofisticato quanto accogliente.

Un concept innovativo alle porte di Milano: arte, motori e alta ristorazione

La forza di The Box Milano risiede nella sua capacità di intrecciare quattro anime distintive – alta cucina, auto d’epoca, arte contemporanea e design – creando un’esperienza immersiva che va oltre il tradizionale concetto di location per eventi.

La posizione strategica della struttura, facilmente raggiungibile sia dal centro di Milano che dagli aeroporti di Malpensa e Linate, la rende una scelta ideale per ospitare eventi internazionali e meeting aziendali di alto profilo.

L’architettura poliedrica dell’edificio, caratterizzata dall’impiego di materiali naturali come legno, pietra e corten, si sviluppa secondo principi di asimmetria che conferiscono a ogni ambiente una personalità unica pur mantenendo una coerenza stilistica d’insieme.

La sostenibilità ambientale gioca un ruolo fondamentale nel progetto, come dimostrano l’installazione di pannelli solari per la produzione di energia e l’adozione di un avanzato sistema di purificazione dell’aria a raggi UV.

Gli spazi esclusivi per eventi di The Box

Le maestose serre in stile veneziano rappresentano il fiore all’occhiello di The Box, offrendo uno spazio di 1.000 mq suddiviso in quattro campate completamente vetrate e climatizzate, ideali per ospitare fino a 200 persone in configurazione standing o 150 posti a sedere.

Gli ambienti interni si articolano in sale modulabili di diverse dimensioni, tra cui spicca una sala plenaria con soffitto a cassettoni in legno di faggio che può accogliere fino a 60 persone in configurazione conferenza.

L’area esterna si estende per oltre 6.000 mq di giardini curati e comprende un suggestivo orto medievale a labirinto con vasche di pietra coltivate a verdure e frutta di stagione, creando una cornice naturale perfetta per eventi all’aperto.

La flessibilità degli spazi è ulteriormente arricchita dalla presenza di terrazze panoramiche e aree lounge che permettono di personalizzare ogni evento secondo le specifiche esigenze del cliente.

Ristorante Olio: l’eccellenza gastronomica per i tuoi eventi

Il Ristorante Olio, guidato dallo chef Andrea Marinelli, rappresenta il cuore gastronomico di The Box, offrendo un’esperienza culinaria di altissimo livello recentemente riconosciuta dalla Guida Michelin Italia 2024.

Il servizio di catering “Olio in Serra” porta l’eccellenza della cucina di Marinelli direttamente negli eventi, con una particolare attenzione all’utilizzo di ingredienti a chilometro zero provenienti dagli orti interni della struttura.

La proposta gastronomica si distingue per la sua versatilità, spaziando da business lunch curati a menu degustazione elaborati, tutti disponibili anche in versione gluten-free grazie alla certificazione AIC e a una cucina dedicata.

La cantina, con oltre 400 etichette selezionate tra le migliori proposte nazionali e internazionali, completa l’offerta garantendo abbinamenti perfetti per ogni occasione.

Servizi per eventi corporate e privati

La location per eventi The Box a Milano offre servizi business progettati per soddisfare le esigenze più sofisticate del settore MICE, con dotazioni tecniche all’avanguardia che includono sistemi audio-video professionali e connettività ad alta velocità in tutti gli ambienti.

La struttura dispone di un ampio parcheggio privato con 80 posti auto tra coperti e scoperti, oltre a un servizio di valet parking che garantisce un’accoglienza impeccabile agli ospiti.

Il team di event manager dedicato supporta i clienti in ogni fase dell’organizzazione, dalla pianificazione alla realizzazione, offrendo soluzioni personalizzate che possono includere servizi esclusivi come il noleggio di auto d’epoca per transfer speciali.

La presenza di spazi di backoffice attrezzati e aree di servizio dedicate permette inoltre di gestire con efficienza qualsiasi tipologia di evento, dalle convention aziendali ai matrimoni più esclusivi.