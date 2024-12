Tilo compie 20 anni: nuovi colori per festeggiare i treni che collegano Lombardia e Ticino

A partire dal prossimo cambio orario di domenica 15 dicembre, Tilo inizierà i festeggiamenti di un importante traguardo: vent’anni di servizio nel trasporto pubblico regionale su rotaia in Ticino e in Lombardia. Fondata nel 2004, Tilo ha rivoluzionato la mobilità ferroviaria regionale, offrendo collegamenti efficienti e sostenibili che hanno reso gli spostamenti più semplici ed efficaci per milioni di pendolari e turisti.

Nel corso di questi due decenni, Tilo ha ampliato notevolmente l’offerta ferroviaria grazie ad importanti investimenti in ambito infrastrutturale e aziendale effettuati dai committenti, in stretto accordo con le Case madri FFS e Trenord. Una crescita confermata dai dati anche di quest’anno: si stima che a fine anno oltre 24 milioni di passeggeri avranno utilizzato TILO nel 2024.

«Questi primi venti anni di servizio sono la testimonianza del costante impegno dell’azienda per offrire ai nostri clienti collegamenti sempre più estesi, frequenti e di qualità su tutto il comprensorio. Questo vale quindi naturalmente anche nel trasporto transfrontaliero, che è nel DNA dell’azienda fin dalla sua fondazione» ha dichiarato Denis Rossi, direttore generale di Tilo. Per l’occasione il presidente del consiglio d’qmministrazione di Tilo Marco Piuri ha sottolineato il ruolo strategico dell’azienda in questi primi 20 anni di attività: «In questi anni, l’offerta di Tilo è cresciuta fino a diventare un servizio fondamentale per i collegamenti fra punti strategici delle due regioni: penso, in Lombardia, alla connessione diretta con Malpensa o con Milano Centrale, per l’interscambio con l’Alta Velocità. È un risultato positivo, ma è soprattutto il potenziale per un ulteriore sviluppo, per esempio verso gli altri aeroporti lombardi e nuove aree della regione».

Dal canto suo Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone Ticino ha mostrato nuovamente il suo sostegno a favore del trasporto regionale: Tilo ci insegna che l’unione di intenti al servizio di un progetto di valore permette di ottenere il successo dimostrato in questi primi 20 anni di attività. Il prossimo ambizioso obiettivo è ora quello di garantire collegamenti ferroviari ogni quindici minuti tra i principali poli, migliorando ulteriormente l’attrattività del trasporto su rotaia».

«Quella tra Tilo e Regione Lombardia è una collaborazione virtuosa che sta dando risultati importanti» dice Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia. «Un trend in continua crescita: vogliamo potenziare ulteriormente i servizi ferroviari transfrontalieri, tant’è vero che proprio di recente abbiamo stanziato 403 milioni di euro per l’acquisto di 16 nuovi treni destinati ai servizi ‘Regio Express’ e al trasporto transfrontaliero con la Svizzera. Regione Lombardia, infatti, ha conferito a Ferrovienord l’acquisto di nuovi convogli dedicati, principalmente, al servizio con la Svizzera», con la linea ‘RE80’ Milano-Como-Locarno. «Un segnale tangibile della nostra volontà di implementare un servizio particolarmente gradito ai viaggiatori».

I treni TILO pronti per i festeggiamenti

Al fine di celebrare i primi 20 anni di attività, un treno Flirt TILO composto da quattro vetture è stato completamente allestito con una livrea speciale. Il treno è riconoscibile grazie alle innumerevoli “T” di TILO che, come un’onda in movimento, percorrono le carrozze. Il veicolo circolerà su tutte le linee della rete TILO durante il 2025, con la sua grafica nei colori aziendali che rappresentano il Cantone Ticino (rosso e blu) e il colore del trasporto pubblico della Lombardia (verde), che sarà alla base del concetto creativo per tutta la durata delle celebrazioni. Anche il resto della flotta TILO presenterà un elemento celebrativo per i primi venti anni di attività.

A fianco del tradizionale logo sulle cabine, su tutti i veicoli verrà infatti applicato un adesivo con lo slogan “20 anni con te”. Eventi e iniziative fino alla fine del 2025 Per celebrare questo importante anniversario, TILO nell’arco del 2025 prevede una serie di eventi e attività per i clienti. In particolare, a partire da gennaio, ogni giorno 20 del mese, si svolgeranno attività in varie forme, sia online che in stazione con stand dedicati e sui treni. Nel sito web tilo.ch/20anni è possibile trovare le informazioni aggiornate, con tutti i dettagli sulle iniziative per celebrare e condividere i primi venti anni di viaggi con TILO.