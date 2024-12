“Tokyo 365”, la fotografia celebra l’inaugurazione del volo diretto Milano Malpensa-Tokyo

È stata inaugurata oggi la mostra fotografica di Virginio Favale presso lo spazio ArtHub, agli arrivi del terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa. Un modo per celebrare degnamente il ritorno di un volo a lungo raggio che da tempo mancava all’appello, a Malpensa: quello verso Tokyo, ora operato trisettimanalmente da All Nippon Airways.

Galleria fotografica Il primo volo da Milano Malpensa a Tokyo Haneda 4 di 25

L’introduzione del nuovo collegamento diretto tra Milano e Tokyo, segna un momento storico, andando ben oltre la semplice comodità logistica. Questo collegamento rappresenta un catalizzatore per lo sviluppo economico, un facilitatore di scambi culturali e sociali, e una strategia chiave per rafforzare i legami globali in un mondo sempre più interconnesso. Milano e Tokyo, due aeroporti strategici, diventano così le porte d’accesso per Europa e Asia, luoghi di innovazione, cultura e sviluppo internazionale.

In questa occasione, la mostra fotografica di Virginio Favale celebra questa connessione, richiamando la leggenda giapponese del filo rosso del destino, che narra di anime predestinate a incontrarsi, unite da un filo invisibile e indistruttibile. Questo simbolo ancestrale trova nuova vita nel legame artistico e culturale tra Virginio Favale e la sua Musa, Tokyo, diventando metafora dell’integrazione tra Italia e Giappone, tra Oriente e Occidente.

Le opere di Favale incarnano questo dialogo, esplorando l’essenza di Tokyo come una città capace di armonizzare tradizione e modernità, caos e bellezza, ordine geometrico e dinamismo. L’artista restituisce una visione unica della metropoli: un luogo in cui l’arte italiana, con la sua storia e il suo equilibrio estetico, si riflette e si rigenera, intrecciandosi con la spiritualità e la raffinatezza giapponese.

La mostra diventa così un ponte concettuale e visivo tra due culture che si completano e si arricchiscono reciprocamente. Italia e Giappone condividono una profonda passione per l’artigianalità, il design e l’attenzione ai dettagli, oltre a un rispetto radicato per le proprie tradizioni e una costante apertura verso il futuro. Nelle immagini di Favale, questi valori si intrecciano, creando un racconto universale che celebra l’unione tra differenze e somiglianze, tra passato e presente, tra Est e Ovest.

In linea con lo spirito della nuova tratta Milano-Tokyo, questa mostra invita a guardare oltre i confini geografici e culturali, sottolineando l’importanza delle connessioni – materiali e immateriali – in un mondo sempre più multidimensionale. Attraverso l’arte di Virginio Favale, la linea diretta tra le due città non è solo un collegamento fisico, ma un simbolo potente di dialogo e integrazione globale.

L’ingresso alla mostra è gratuito

La mostra rimarrà in esposizione per tre mesi, allo Spazio ArtHUB – piano arrivi del Terminal 1.