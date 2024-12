Tutti gli appuntamenti natalizi nel weekend dell’Immacolata a Busto Arsizio

Continuano anche nel fine le attività natalizie per grandi e piccini nell’ambito di BAèNatale. Tra le attrazioni principali c’è sicuramente il vicolo del Natale, in via Sant’Antonio.

Nell’ambito del calendario delle attività natalizie, prendono il via oggi (giovedì) nel vicolo del Natale (via sant’Antonio allestito in versione natalizia) alcune attività didattiche rivolte a bambini e ragazzi, ad accesso libero, promosse da Acof – Olga Fiorini, main sponsor dell’attrazione inaugurata domenica 1 dicembre.

Dal 6 al 21 dicembre, studenti e istituti daranno vita a una serie di attività condividendo creatività, talento e spirito natalizio con tutti i bambini e i ragazzi che vorranno partecipare

IN CENTRO

In piazza Vittorio Emanuele è allestita un’attrazione unica, la Rovaniemi Express, viaggio virtuale gratuito al paese di Babbo Natale (Orari 10 – 13, 15.30 – 18.30)

In piazza san Giovanni è possibile pattinare sulla pista di ghiaccio (10-13, 14.30 – 23.00)

Sempre da piazza san Giovanni parte il trenino del Natale che viaggia per le vie del centro (tutti i giorni, tranne in caso di maltempo, con i seguenti orari: festivi e prefestivi 10.30 -12.30 e 14.30 – 18.30).

Inoltre:

sabato 7 dicembre in via San Antonio – Vicolo del Natale

ore 10- 16 – Truccabimbi

ore 10-13 – Laboratorio di riciclo

Attività gratuite a cura di ACOF- Olga Fiorini

domenica 8 dicembre

via Milano

ore 16.00-19.00 – Babbo Natale incontra i bambini nella sua casetta e raccoglie le loro letterine

I PRESEPI

Non possono mancare i presepi: tra questi, la trentennale Natività in gesso curata dalla Croce Rossa che è tornata nella tradizionale collocazione di piazza santa Maria e il Presepe della memoria dell’Associazione Nazionale Alpini, allestito in via Milano, che sarà inaugurato domenica 8 dicembre subito dopo l’esibizione della piva natalizia in programma alle 16.30.

Anche a Sacconago, in piazza della chiesa vecchia, da domenica sarà allestito il presepe dell’associazione Commercianti Sacconago.

All’interno della chiesa parrocchiale di San Michele, anche in occasione della Festa della Madonna in Prato dell’ 8 dicembre, sarà possibile visitare il presepe storico allestito nella navata centrale.

A partire dal giorno di Natale, sarà arricchito con musica e giochi di luci, offrendo così un’esperienza suggestiva a tutti i visitatori.

Anche quest’anno, come da tradizione, il Battistero della Basilica di San Giovanni ospita la mostra-concorso dei Presepi del Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino, giunta alla XXXII edizione!

Orari di apertura: dall’ 8 dicembre all’ 11 gennaio: dalle 9.30 alle 12.30; dalle 15.00 alle 18.00; 24 dicembre e 6 gennaio dalle 15.00 alle17.00.

MERCATINI

Inoltre gli appassionati di mercatini troveranno in città alcune proposte interessanti:

8 dicembre

Via Roma e Cardinal Tosi

BA È NATALE – Stella di Natale

Mercatino Arti e Sapori di Nord Ovest

Piazza Manzoni e Via Q. Sella

Mercatino degli Gli Ambulanti Di Forte Dei Marmi, per la prima volta a Busto Arsizio!

Piazza San Michele

Festa della Madonna in Prato

Mercatino di articoli artigianali a tema natalizio e prodotti alimentari. Non mancheranno i gazebo della Parrocchia di San Michele, il cui ricavato andrà a sostenere le iniziative caritative di Avvento. In vendita anche i tradizionali dolci dell’Immacolata, i cupeti.

7 e 8 dicembre

Sala delle Feste e Giardino Quadrato del Museo del Tessile

CALICI AL MUSEO

Un grande emporio dei vini, per tutti gli amanti del vino e delle eccellenze gastronomiche

CONCERTI

venerdì 6 dicembre – 21.00 – Basilica San Giovanni

Concerto di Sant’Ambrogio dell’ Associazione Nazionale Alpini Busto Arsizio con i cori La Baldoria, ANA Monterosa, “La Cittadina” di Somma Lombardo

sabato 7 dicembre – 21.00 – Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore

Concerto di Natale delle Corali Parrocchiali cittadine

domenica 8 dicembre – 16.45 – Sala Conferenze del Museo del Tessile

Concerto natalizio “ MusicalOperetta” a cura de la Ponchielli APS

Il concerto prevede un programma imperniato sul genere dell’Operetta nazionale ed internazionale (arie, duetti e terzetti) accanto ad alcuni canti corali natalizi.

17.00 – Teatro Sociale

La Lonate in Concerto con la Fanfara dei Bersaglieri di Lonate Pozzolo

17.30 – Santuario Piazza Santa Maria

Tradizionale Concerto dell’Immacolata con l’Ensemble a Plettro dei Mandolinisti Bustesi

19.00 – Parco Villa Tosi

Concerto di cornamuse con il gruppo “Rowan Tree”

a cura di AIDO Busto Arsizio.