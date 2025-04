“No al riarmo europeo”: sabato a Busto in piazza anche Rifondazione

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Rifondazione Comunista sulla manifestazione in programma a Busto Arsizio il 5 aprile 2025

SABATO 5 APRILE ANCHE BUSTO ARSIZIO ESPRIME IL SUO DISSENSO AL PROGRAMMA DI RIARMO EUROPEO

Il Partito della Rifondazione Comunista SE, aderisce al corteo organizzato dal gruppo Tanuki il prossimo 5 aprile a Busto Arsizio, condividendone appieno le ragioni e ribadendole con forza.

Siamo infatti assolutamente contrari al programma di riarmo europeo indicato dalla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen, che consideriamo esattamente il contrario di ciò che viene propagandato; ovvero non la garanzia di un futuro di pace ma la preparazione ad un futuro di guerra.

Rifiutiamo l’economia di guerra che dirotta fondi pubblici verso la spesa militare, sottraendoli alla sanità, al’istruzione, al lavoro, rendendo ancor più difficile e precaria la vita di tanti lavoratori e studenti, aumentando diseguaglianze e tensioni sociali.

Concordiamo il rifiuto del DDL Sicurezza, che limita gli spazi di libertà, colpisce le forme di critica e di dissenso indispensabili in una democrazia, giustificando l’operazione attraverso una pessima, limitata e fuorviante idea della sicurezza.

Da sempre siamo stati critici verso la NATO, indicando la necessità di uscirne e le ragioni della nostra posizione: sono proprio state le politiche di allargamento della Nato verso Est a porre le basi del conflitto tra Russia e Ucraina.

Come poi non essere d’accordo con la cessazione della guerra in Palestina? Il genocidio che Israele sta conducendo contro il popolo palestinese e l’occupazione dei suoi territori, devo cessare immediatamente e si deve pur mettere fine alla politica di segregazione e di violenza che da anni il governo israeliano pratica in Cisgiordania.