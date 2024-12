Un Incontro di Tradizione e Solidarietà tra le Associazioni “Nastro Verde” e “Cavalieri della Repubblica”

Un appuntamento di grande importanza per la Sezione Lombardia dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” e per la Sezione di Milano dell’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana (ANCRI). Domenica 1° dicembre, circa 80 persone si sono ritrovate presso l’Agriturismo “La Camilla” di Concorezzo per il tradizionale scambio di auguri in vista delle prossime festività.

L’incontro è stato aperto dai saluti del Presidente della Sezione Lombardia dell’Associazione Nastro Verde, Gen. B. Gdf Gianni Degaudenz, e del Vicepresidente, Gen. D. CC Emanuele Garelli. Tra i presenti anche figure di spicco come il Gen. B. CC Alberto Bellotti, Presidente ANCRI, il Dott. Girolamo Fabiano, già Questore di Bergamo, il Gen. D. Bruno Tosetti, e il Cav. Uff. Antonio Cortese, Presidente di Associarma Legnano.

L’evento è iniziato con un omaggio alle Bandiere del “Nastro Verde” e dell’ANCRI, seguito dall’Inno Nazionale e da un minuto di silenzio per ricordare i Soci e i loro familiari scomparsi.

Durante la conviviale, il Presidente Degaudenz ha illustrato le principali attività dell’Associazione, tra cui l’organizzazione di un ciclo di conferenze sul tema “I pericoli della rete”, che si terranno nei primi mesi del 2025 presso scuole di vario livello. Altri eventi in programma includono la celebrazione della ricorrenza del Patrono San Maurizio e la presentazione di progetti per il finanziamento di conferenze e per la manutenzione di un Sacrario/Ossario in Legnano.

Un momento significativo è stato la consegna di riconoscimenti: tre nuovi Soci sono stati insigniti del titolo di Cavaliere Mauriziano, mentre dodici Soci hanno ricevuto la medaglia d’oro, cinque la medaglia d’argento e dieci quella di bronzo per la loro fedeltà all’Associazione. Sono stati inoltre conferiti cinque attestati di benemerenza a diversi Soci che si sono distinti per il loro impegno, tra cui il Ten.Col. CC Fernando Sollazzo, il Ten. CC Lodovico Alfieri, e il Luogotenente CC Giulio Felline.

L’incontro si è concluso con un tradizionale taglio della torta, seguito dalla consegna di piccoli omaggi alle signore presenti, un gesto di riconoscimento per la partecipazione e l’impegno di tutti.

La serata, che ha avuto grande successo, è stata possibile grazie all’impegno del Segretario/Tesoriere S. Ten. Claudio Adami e ha sottolineato ancora una volta l’importanza di questi momenti di aggregazione e solidarietà tra le diverse realtà associative.