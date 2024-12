Un Natale di speranza per Nanny: il Canile di Varese lancia una raccolta fondi speciale

Il Canile di Varese lancia una speciale campagna di raccolta fondi per aiutare Nanny, un giovane podenco ospite del rifugio di via Friuli, a vivere un Natale più sereno.

Nanny non è un cane qualunque: con le sue grandi orecchie e il suo carattere dolce e simpatico, sembra proprio un piccolo elfo di Babbo Natale. Ma quest’anno, per lui, il Natale è un po’ più difficile. La sua salute delicata gli sta creando delle difficoltà, e le cure veterinarie, insieme a una dieta speciale, sono indispensabili per permettergli di stare meglio.

È per questo che il canile chiede a tutti i suoi amici, sostenitori e amanti degli animali di unirsi a loro in questa missione natalizia. Con una donazione, è possibile affrontare le spese necessarie per le cure mediche e il cibo speciale di cui Nanny ha bisogno.

COME SI PUÒ AIUTARE

Con una donazione: ogni piccolo gesto può fare una grande differenza per regalare a Nanny un Natale pieno di amore e speranza

Andando a uno dei banchetti natalizi informativi: sono il 21 dicembre in Piazza Podestà e il 22 dicembre in Piazza Carducci. Qui si trovano idee regalo perfette per gli amanti degli animali e informazioni sulle attività del canile.

Con un’adozione a distanza: un dono simbolico e speciale che aiuta concretamente gli amici a quattro zampe. Per maggiori informazioni, scrivere a info@legadelcane-va.it.