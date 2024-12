Un punto d’oro sotto l’albero per la Castellanzese: Desenzano fermato sull’1-1

La Castellanzese è riuscita a strappare un ottimo punto nella gara del “Provasi” terminata 1-1, contro il Desenzano secondo in classifica. I gol sono stati segnati tutti nei primi 45 minuti. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 19’ con un gol siglato da Cardella, autore di un tiro dalla distanza che non ha lasciato scampo a Poli. La risposta della Castellanzese non si è fatta attendere perché al 25’ Boccadamo si è procurato un calcio di rigore, poi trasformato da Mario Chessa. Con questo risultato il Desenzano ha perso terreno rispetto all’Ospitaletto, ora a +3, che ieri ha battuto il Crema. Tuttavia i gardesani chiudono il 2024 da secondi con due punti di vantaggio sulla Varesina, che oggi è stata sconfitta dal Magenta. La Castellanzese invece compie un passetto in avanti attestandosi al tredicesimo posto a quota 21, a +2 sulla zona playout.

Fischio d’inizio

La Castellanzese inizia con un 3-5-2 con Poli tra i pali, Robbiati, Gritti e Bernardi formano il terzetto difensivo. A centrocampo agiscono Castelletto, Lacchini e Di Coste, mentre sulle fasce corrono Rodolfo Masera e Boccadamo. In avanti Boix Garcia affianca Chessa. Mister Marco Gaburro risponde con un 4-3-3 che prevede Virvilas a difesa della porta, davanti al portiere ci sono Casali, Biasiol, Tomas e Biondini. A metà campo Gori è affiancato da Polenghi e Origlio. Nel tridente ci sono Bianchetti, Cardella e Procaccio. Arbitra l’incontro il signor Fabio Rinaldi da Novi Ligure insieme agli assistenti Michele Troina di Genova e Domenico Manzari di Torino.

Primo tempo

Dopo i primi minuti di equilibrio, la partita viene sbloccata dal Desenzano al 19’ con Cardella che, dopo aver recuperato il pallone con un intervento su Gritti in maniera regolare secondo l’arbitro, calcia a botta sicura e non lascia scampo a Poli per l’1-0 biancazzurro. Il vantaggio ospite dura solo 6’ perché al 25’ Tomas stende Boccadamo in area e il direttore di gara assegna una massima punizione in favore della Castellanzese. Dal dischetto si presenta Chessa che spiazza Virvilas e porta il punteggio sull’1-1. La squadra di mister Corrado Cotta, galvanizzata dal gol, inizia ad aumentare la pressione e crea due occasioni con Boix Garcia e Di Coste, quest’ultimo autore di un’ottima percussione dalla sinistra, prima di effettuare una conclusione verso il bersaglio, bloccata dal portiere avversario. Il primo tempo si chiude dopo un solo minuto di recupero con il punteggio di 1-1.

Secondo tempo

La Castellanzese ritorna in campo in maniera aggressiva e intorno al quarto d’ora Boccadamo e il neoentrato Colombo spaventano il Desenzano con due conclusioni terminate alte sopra alla traversa. Successivamente Rodolfo Masera è protagonista di una bella discesa sulla fascia a tutta velocità prima di mettere in mezzo per Boix Garcia, il quale per pochissimo non riesce a impattare la sfera. Nel finale il Desenzano prova a vincerla con cambi offensivi, ma il castello difensivo neroverde regge e permette alla squadra di casa di strappare un punto molto importante al termine dei 5 minuti di recupero.