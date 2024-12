Una donna residente nel Modenese la vittima dell’incidente allo svincolo dell’autostrada a Gallarate

È una donna di 42 anni, residente a Castelfranco, in provincia di Modena, la vittima dell’incidente nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi lungo l’autostrada dei Laghi.

Romina Di Puorto era a bordo del camper che, per cause al vaglio degli inquirenti, alla barriera di Gallarate ha fatto inversione a U percorrendo un tratto in contromano per poi scontrarsi violentemente con un taxi che viaggiava in direzione Milano.

La donna, originaria di Caserta, è morta sul colpo. Grave anche l’autista del taxi, 51 anni, ricoverato all’ospedale di Varese. Ferite anche per l’uomo alla guida del camper, di 43 anni.