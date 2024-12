Una nuova auto full electric a disposizione del Comune di Varese

Ford Italia e GRUPPOVIS hanno portato una novità tutta green per il Comune di Varese: un veicolo full electric consegnato dall’azienda proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre, che l’ente avrà in concessione gratuita e che verrà utilizzato per gli spostamenti di servizio.

“Oggi abbiamo avuto il privilegio di consegnare al Sindaco di Varese un Ford Explorer totalmente elettrico – ha spiegato Luca Caracciolo, Sales Director Ford Italia – Un SUV nato nel nostro stabilimento di Colonia che combina il piacere di guida distintivo dei veicoli Ford con un’autonomia di oltre 600 km con una sola ricarica. Siamo contenti che il Sindaco abbia accettato di usare quest’auto che sposa perfettamente la filosofia ecosostenibile della comunità varesina. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per aver scelto Ford Explorer e siamo fiduciosi che le sue prestazioni e caratteristiche eco-compatibili risulteranno di grande utilità per la città”.

L’iniziativa arriva a seguito di un avviso pubblico che da la possibilità ad eventuali sponsor di mettere a disposizione del Comune, a titolo gratuito, veicoli elettrici da usare per servizi istituzionali. Prosegue dunque la sensibilizzazione per una mobilità più sostenibile e meno impattante sull’ambiente. Una scelta che viaggia parallela all’installazione delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche che attualmente in città sono più di trenta e in continuo aumento.

“Andiamo nella direzione in cui sta andando la città – ha detto il Sindaco di Varese Davide Galimberti – ovvero quella di una mobilità più green e sostenibile. Ringrazio l’azienda per la concessione di questo comodato che consentirà all’ente di muoversi con un minore impatto sull’ambiente, grazie ad un’auto completamente elettrica”.

Alla consegna della nuova auto full electric questa mattina erano presenti anche la vicesindaca Ivana Perusin e Carlo Canti, presidente GRUPPOVIS.