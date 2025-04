Biava porta “Il mio primo concerto” a casa: live sabato 12 aprile a Varese

Per Biava è arrivato il momento di portare Il mio primo concerto nella sua Varese.

Sabato 12 aprile, ore 21:30, il cantautore originario di Gemonio che mischia alla sua penna indie le sonorità californiane del pop-punk (genere che sta attraversando una seconda gioventù dopo i fasti di inizio Anni Duemila grazie a Travis Barker) sarà ai Magazzini TuMiTurbi, lo spazi culturale di via De Cristoforis 5. I biglietti del concerto sono disponibili su Dice fino ad esaurimento posti. L’inizio della serata è previsto per le 21:30: a scaldare il pubblico in apertura del concerto, sarà un altro cantautore, Tinai, mentre il closing act è affidato al djset che vedrà Dueld alla consolle.

Il mio primo concerto è l’album d’esordio di Biava, pubblicato lo scorso 31 gennaio per Nigiri, etichetta fondata nel 2022 da Riccardo Zanotti (voce dei Pinguini Tattici Nucleari), Gianrico Cuppari e Nina Selvini. Le sette canzoni del LP – tra cui Luci dell’Autostrada, canzone che ha avuto un buon riscontro sulle piattaforme di streaming – raccontano, dal punto di vista di chi è cresciuto sul lago e in provincia, quel tipico, delicato e fragile equilibrio di quando si diventa adulti e ci si confronta nudi e impreparati con il mondo, tra «sogni, frustrazioni e rivalse». La strofa di Adhd, La mia testa sembra capodanno a Times Square, dice già tutto, o quasi.

Sarà «esplosione di energia, rabbia e malinconia». Questa la promessa di Biava, al secolo Alessandro Biavaschi, a chi verrà alla serata di sabato, dal titolo Immagina che show, nome condiviso con la seconda traccia dell’album.

«Sono sempre stato innamorato dall’universo pop punk californiano e dal midwest emo (The Story So Far, blink-182, Modern Baseball) ma non ho mai avuto il coraggio di buttarmi e pubblicare qualcosa di mio – aveva spiegato in un’intervista a VareseNews in occasione dell’uscita del disco lo scorso febbraio -. Poi nel 2023 ho deciso di buttarmi, ho capito che per quanto mi potessero piacere molte cose, nella mia geografia del mio cuore la musica è sempre stata il vero centro».