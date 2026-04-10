Varese News

Tempo libero

Gemonio, doppio appuntamento nel weekend con la cultura

Sabato 11 aprile al Museo Bodini la presentazione del libro "Il santo e lo scultore"; domenica 12 in biblioteca il recital su Piero Chiara

Floriano Bodini a Lucca

A Gemonio la primavera 2026 si arricchisce di cultura con due appuntamenti in calendario nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, promossi dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il Comune e il Museo Bodini. Eventi inseriti nel ciclo intitolato “Incontri di Primavera”, apertosi con l’inaugurazione della mostra delle locandine dei film di Renato Pozzetto.

Sabato 11 aprile – dalle 16 – il Museo Bodini ospita la presentazione del libro “Il santo e lo scultore. Paolo VI e Floriano Bodini”, firmato da Arturo e Stefano Bodini. Il volume racconta il legame umano e artistico tra il futuro papa Paolo VI e lo scultore nato nel 1933 a Gemonio (foto in alto) e scomparso nel 2005, approfondendo un rapporto significativo per comprendere il dialogo tra arte e Chiesa nel Novecento. L’opera è impreziosita dalla prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi.

Il giorno successivo, domenica 12 aprile alle 17, la Biblioteca Comunale ospiterà un recital dal titolo “Parole, immagini e musica”, dedicato allo scrittore Piero Chiara. L’incontro, curato da Brunella Del Marco e Antonio Valassina con il Gruppo Amatoriale Gemonio, proporrà un viaggio nella vita e nelle opere dell’autore, tra romanzi e trasposizioni cinematografiche.

La stessa mostra delle locandine cinematografiche (curata da Rocco De Vito e da “Il bar del cult”) comprende una sezione di memorabilia dedicata alle pellicole ispirate ai libri dello scrittore luinese. L’esposizione rimarrà aperta a ingresso libero sino al prossimo 16 maggio negli orari di apertura della biblioteca comunale (mercoledì 14,30 – 18,30; giovedì 9,30 – 12,30; sabato 9-12), che si trova nel complesso del Municipio in via Rocco Cellina.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 10 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.