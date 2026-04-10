Gemonio, doppio appuntamento nel weekend con la cultura
Sabato 11 aprile al Museo Bodini la presentazione del libro "Il santo e lo scultore"; domenica 12 in biblioteca il recital su Piero Chiara
A Gemonio la primavera 2026 si arricchisce di cultura con due appuntamenti in calendario nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, promossi dalla Biblioteca Civica in collaborazione con il Comune e il Museo Bodini. Eventi inseriti nel ciclo intitolato “Incontri di Primavera”, apertosi con l’inaugurazione della mostra delle locandine dei film di Renato Pozzetto.
Sabato 11 aprile – dalle 16 – il Museo Bodini ospita la presentazione del libro “Il santo e lo scultore. Paolo VI e Floriano Bodini”, firmato da Arturo e Stefano Bodini. Il volume racconta il legame umano e artistico tra il futuro papa Paolo VI e lo scultore nato nel 1933 a Gemonio (foto in alto) e scomparso nel 2005, approfondendo un rapporto significativo per comprendere il dialogo tra arte e Chiesa nel Novecento. L’opera è impreziosita dalla prefazione del cardinale Gianfranco Ravasi.
Il giorno successivo, domenica 12 aprile alle 17, la Biblioteca Comunale ospiterà un recital dal titolo “Parole, immagini e musica”, dedicato allo scrittore Piero Chiara. L’incontro, curato da Brunella Del Marco e Antonio Valassina con il Gruppo Amatoriale Gemonio, proporrà un viaggio nella vita e nelle opere dell’autore, tra romanzi e trasposizioni cinematografiche.
La stessa mostra delle locandine cinematografiche (curata da Rocco De Vito e da “Il bar del cult”) comprende una sezione di memorabilia dedicata alle pellicole ispirate ai libri dello scrittore luinese. L’esposizione rimarrà aperta a ingresso libero sino al prossimo 16 maggio negli orari di apertura della biblioteca comunale (mercoledì 14,30 – 18,30; giovedì 9,30 – 12,30; sabato 9-12), che si trova nel complesso del Municipio in via Rocco Cellina.
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