Varese inizia il conto alla rovescia per i Mondiali Master di Ciclocross: “Non solo ciclismo ma un momento di festa”

Oltre alla Tre ValliVaresine, che ogni anno porta il meglio del ciclismo mondiale sulle strade del Varesotto e ai vari eventi di portata globale che la società ciclistica “Alfredo Binda” ospita sul nostro territorio, nel 2025 e nel 2026 ci sarà un doppio grande appuntamento su due ruote nella Città Giardino: il Mondiale Master di Ciclocross. L’appuntamento per il 2025 sarà per il fine settimana dal 28 al 30 novembre all’Ippodromo.

Dopo l’annuncio alla fine del mese di novembre (leggi qui), la “Binda” ha organizzato una conferenza stampa per spiegare nei dettagli quale sarà l’organizzazione di questo evento e quali saranno le ricadute sulla città.

A presentare il grande evento è il presidente della “Binda”, Renzo Oldani: «Per noi è un momento di emozioni, passiamo dall’acqua dell’ultima Tre Valli al fango. Tutto è nato tre anni fa al convegno di Amburgo quando c’è stata l’assegnazione. Abbiamo coinvolto il sindaco di Varese che ci ha dato supporto. Sarà un mondiale amatoriale, ma questo mondo oggi è il 60 percento in più di quello professionale coinvolgendo diverse fasce di età. Sarà una folla importante da tutto il Mondo e cercheremo di fare il nostro meglio. Fer farlo abbiamo bisogno delle istituzioni, gli albergatori e gli sponsor. Non deve essere solo una corsa in bicicletta ma un momento di festa e stiamo già organizzando qualcosa di carino».



Non mancherà il supporto del Comune di Varese, come ha spiegato il sindaco Davide Galimberti: «Crediamo in tutti gli eventi sportivi ci vengono organizzati in città. Per farlo bisogna candidarsi e Palazzo Estense ha impegnato fondi per circa un milione di euro per i prossimi tre anni per portare in città eventi del genere. Questo significa anche portare benefici per il turismo e per il territorio. Ci teniamo che il brand porti al benessere complessivo al quale lo sport contribuisce. Saremo impegnati per i prossimi due anni e magari anche per il terzo».

Abbinato a questo evento, la Sc Binda ha creato la squadra di ciclocross, diretta da Alessia Della Valle: «Noi vogliamo fare qualcosa di bello e che rimanga nel cuore di tutti. Personalmente quello che mi ha fatto accettare questo progetto è la passione che muove tutta la Binda. A livello di ciclocross possiamo garantire lo spettacolo perché è una disciplina spettacolare, che dà maggiore sicurezza rispetto alla strada, ed è bello avere un comune, una società e tante persone che credono a quello che si fa. Abbiamo già ottenuto diverse vittorie ma quello che ci preme è che l’attività sportiva vada a pari passo con quella scolastica».

Alessandro Cottini entra nel merito dell’organizzazione: «Grazie al Comune perché abbiamo vinto la concorrenza grazie alla volontà dell’amministrazione e il ringraziamento si estende a tutto il consiglio comunale. La differenza si Varese rispetto agli altri mondiali è che attorno alla gara deve esserci un evento portando tutti gli atleti a vivere la città. L’Ippodromo ci darà una grande visibilità perché i 3mila posti a sedere permetteranno di gustarsi tutto il percorso. Ci saranno eventi e iniziativa. Il percorso verrà allestito con Pascal Richard e con la collaborazione dell’Uci per allestire uno spettacolo».



A evidenziare che non sarà solo un evento sportivo è l’assessore Ivana Perusin: «Questo è un evento sportivo ma che si connette a tanti altri eventi che a Varese ci sono durante tutto il corso dell’anno per favorire l’attrattività del territorio. Il periodo permetterà di collegare questa iniziativa a quelle natalizie che anticiperemo di qualche giorno per dare la possibilità a tutti i turisti e gli atleti che verranno da fuori di godersi la città».

A chiudere la conferenza è stato l’assessore allo sport Stefano Malerba: «Renzo Oldani sta facendo delle cose fantastiche e come amministrazione non possiamo che mettere a disposizione le nostre strutture. Oltre a questo servono le associazioni che hanno voglia di organizzare eventi come questo e funziona solo se sul territorio si forma un tessuto associativo»