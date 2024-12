Via libera dal Senato alla Manovra 2025

Via libera definitivo alla Legge di Bilancio, con l’approvazione dell’Aula del Senato sulla fiducia chiesta dal governo. La manovra è ora ufficialmente legge. Nel voto di fiducia, l’esecutivo ha ottenuto 112 voti favorevoli, 67 contrari e 1 astenuto. Successivamente, il voto finale sulla Legge di Bilancio ha registrato 108 sì, 63 no e 1 astenuto. La manovra introduce misure significative per lavoro, famiglia e incentivi fiscali, confermando l’impegno del governo su temi centrali per il Paese. Di seguito alcune delle principali novità introdotte dal testo:

Lavoro

Taglio del cuneo fiscale e rimodulazione IRPEF : Stabilizzato il taglio del cuneo fiscale. Ai redditi fino a 20.000 euro sarà riconosciuto un bonus; per quelli tra 20.000 e 40.000 euro una detrazione decrescente. La rimodulazione dell’IRPEF viene fissata su tre scaglioni.

: Stabilizzato il taglio del cuneo fiscale. Ai redditi fino a 20.000 euro sarà riconosciuto un bonus; per quelli tra 20.000 e 40.000 euro una detrazione decrescente. La rimodulazione dell’IRPEF viene fissata su tre scaglioni. IRES ridotta : Taglio di 4 punti dell’IRES per chi accantona almeno l’80% degli utili 2024, reinvestendone almeno il 30%.

: Taglio di 4 punti dell’IRES per chi accantona almeno l’80% degli utili 2024, reinvestendone almeno il 30%. Incentivi alle assunzioni : Per il 2025 confermata la maxideduzione al 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni, che sale al 130% per i lavoratori fragili.

: Per il 2025 confermata la maxideduzione al 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni, che sale al 130% per i lavoratori fragili. Fringe benefit e premi di produttività : Il tetto per i fringe benefit aumenta a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro per chi ha figli. Maggiorazioni previste per i neoassunti che accettano trasferimenti superiori ai 100 km. Prorogata per tre anni la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività fino a 80.000 euro di reddito.

: Il tetto per i fringe benefit aumenta a 1.000 euro per tutti e a 2.000 euro per chi ha figli. Maggiorazioni previste per i neoassunti che accettano trasferimenti superiori ai 100 km. Prorogata per tre anni la tassazione agevolata al 5% per i premi di produttività fino a 80.000 euro di reddito. Naspi e mance : Per accedere alla Naspi sarà necessario aver accumulato 13 settimane di contributi dall’ultimo lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie. Aumenta al 30% il limite di detassazione delle mance dei camerieri.

: Per accedere alla Naspi sarà necessario aver accumulato 13 settimane di contributi dall’ultimo lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie. Aumenta al 30% il limite di detassazione delle mance dei camerieri. Flat tax e turnover nella PA: Il limite di reddito per la flat tax sui redditi misti sale a 35.000 euro. Introdotto un blocco del turnover nella PA al 75%, con eccezioni per enti locali, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e ricercatori.

Famiglia

Bonus bebè : Mille euro una tantum per ogni nuovo nato o adottato dal 2025, per nuclei con ISEE fino a 40.000 euro.

: Mille euro una tantum per ogni nuovo nato o adottato dal 2025, per nuclei con ISEE fino a 40.000 euro. Quoziente familiare : Introdotto un sistema di detrazioni che aumenta i benefici con il numero di figli e riduce i vantaggi per redditi superiori a 75.000 euro.

: Introdotto un sistema di detrazioni che aumenta i benefici con il numero di figli e riduce i vantaggi per redditi superiori a 75.000 euro. Congedi parentali e bonus nido : Portato da 2 a 3 mesi il congedo parentale retribuito all’80%. Il bonus nido diventa strutturale ed esteso a tutti, con ISEE fino a 40.000 euro.

: Portato da 2 a 3 mesi il congedo parentale retribuito all’80%. Il bonus nido diventa strutturale ed esteso a tutti, con ISEE fino a 40.000 euro. Sgravi per mamme lavoratrici : Confermata e ampliata alle autonome la decontribuzione al 100% per le madri con almeno due figli e redditi fino a 40.000 euro.

: Confermata e ampliata alle autonome la decontribuzione al 100% per le madri con almeno due figli e redditi fino a 40.000 euro. Supporto alle scuole paritarie : Sale a 1.000 euro il tetto per le detrazioni delle rette scolastiche. Aumentati i contributi per le scuole che accolgono studenti con disabilità.

: Sale a 1.000 euro il tetto per le detrazioni delle rette scolastiche. Aumentati i contributi per le scuole che accolgono studenti con disabilità. Contributi per attività extrascolastiche : Stanziati 30 milioni per la “Dote Famiglia”, destinata ai giovani tra 6 e 14 anni di famiglie con ISEE fino a 15.000 euro.

: Stanziati 30 milioni per la “Dote Famiglia”, destinata ai giovani tra 6 e 14 anni di famiglie con ISEE fino a 15.000 euro. Mutui e acquisti sostenibili: Prorogate fino al 2027 le agevolazioni per i mutui della prima casa destinate agli under 36. Previsto un bonus fino a 200 euro per famiglie con ISEE sotto i 25.000 euro per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza.

La Manovra conferma anche misure di supporto ai redditi bassi, tra cui la carta “Dedicata a te” per i beni di prima necessità, il bonus psicologo e fondi per il sostegno scolastico