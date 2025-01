A Gazzada Schianno Epifania in compagnia dell’Unitalsi

Domenica 5 gennaio 2025 i volontari UNITALSI hanno organizzato il tradizionale ritrovo in occasione delle festività natalizie.

Nella mattinata, intorno all’altare della chiesa San Giorgio di Schianno, circa 40 ammalati sono stati accolti dalla comunità con l’aiuto di Alpini e Protezione Civile.

La festa è proseguita con un pranzo animato durante il quale si è ricordato il 50° anniversario della fondazione del gruppo e, in tale occasione, il Sindaco, Stefano Frattini, ha ringraziato personalmente tutti i volontari con queste parole: «Il Gruppo UNITALSI è da 50 anni una presenza concreta per i disabili e gli anziani di Gazzada Schianno. Voglio ricordare con affetto e stima Ambrogio Brusa, Nino Stefanelli, Pierangelo Brusa e tutte le dame e i barellieri che in questi anni hanno collaborato con dedizione e impegno. Auguro a questo splendido Gruppo altri 50 anni di servizio gioioso per i cittadini di Gazzada Schianno”.

Al pomeriggio, non poteva mancare l’arrivo dell’ospite speciale, “la Befana”, che ha dispensato a tutti dolcetti e carezze.