A Materia il cortometraggio “L’obiettivo” del collettivo Creati.Va

Il cortometraggio diretto da Fabio Corradi e la storia del collettivo varesino che trasforma la fotografia in arte multidisciplinare arriva nel nuovo spazio libero di VareseNews sabato 22 febbraio alle 21.00

Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews, si prepara ad accogliere un evento dedicato all’arte e alla creatività. Sabato 22 febbraio alle 21.00, sarà presentato il cortometraggio “L’obiettivo” di Creati.Va, collettivo artistico che si presenterà subito dopo la proiezione.

Il corto racconta la vicenda di un gruppo di fotoamatori, coinvolti in una trama che sembra ricalcare i toni di una classica storia di spionaggio. Ma è davvero così? Soggetto e regia di Fabio Corradi.

L’evento come detto sarà anche l’occasione per conoscere meglio Creati.Va, un collettivo nato a Varese nel 2020 come gruppo fotografico e che, nel corso del tempo, ha ampliato il proprio raggio d’azione a molte altre forme d’arte: musica, letteratura, pittura e teatro.

Per iscriversi all’incontro: L’obiettivo, cortometraggio

CLICCA QUI PER SCOPRIRE TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA A MATERIA A FEBBRAIO