A teatro in famiglia con “La soffitta delle stelle”, domenica al cine teatro Sangiorgio di Bisuschio

Nuovo appuntamento di teatro per ragazzi e famiglie domenica 19 gennaio per la rassegna teatrale “All’Altezza dei Sogni”, curata dalla compagnia Intrecci teatrali. Alle 16,30 al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio va in scena lo spettacolo “La soffitta delle stelle”, di Teatro Centrifuga.

Per Alberto e Margherita, amici inseparabili, la scuola è appena finita e l’estate è iniziata da pochi giorni. Come ogni pomeriggio, i due ragazzini si trovano a giocare in giardino finché, durante una manche a nascondino, finiscono nella soffitta di Alberto: unico luogo della sua casa al quale gli è proibito accedere.

La curiosità dei due ragazzini li porta a compiere un viaggio fantastico attraverso carte di costellazioni, ricordi di famiglia e vecchie fotografie, scoprendo il cielo, le sue leggende e la verità sul mistero della nonna scomparsa. Un normale pomeriggio di inizio estate si trasforma così in un’avventura ai confini della realtà.

Con una durata di 50 minuti, lo spettacolo vede protagonisti Elisa Baio e Giuseppe Guerrieri, che curano non solo la recitazione, ma anche la drammaturgia, la regia e la scenografia. Una produzione coinvolgente, capace di trasportare grandi e piccoli in un viaggio unico, ricco di sorprese ed emozioni.

Il biglietto unico per assistere allo spettacolo è di 6 euro. È possibile prenotare scrivendo a intrecciteatrali@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 3313193531.