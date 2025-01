Accademia Take Your Time di Castellanza: un oro, un argento e un bronzo al Musical Day

Un altro successo per Matteo Cirigliano, direttore artistico dell’Accademia Take Your Time di Castellanza, che insieme ai suoi talentuosi allievi ha conquistato un oro, un argento e un bronzo al Musical Day, il concorso di musical più importante d’Italia.

Dopo aver ricevuto lo scorso anno il prestigioso riconoscimento come Miglior Coreografo di Musical, Cirigliano conferma ancora una volta il suo talento e la capacità di guidare i giovani artisti verso risultati eccezionali. Le vittorie di quest’anno rappresentano un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita artistica dell’accademia, che si distingue per la qualità della formazione e la passione trasmessa agli allievi.

L’oro è stato conquistato dal gruppo delle piccole ballerine del corso Disney Dance, formato da bambine dai 6 agli 8 anni, che hanno dimostrato una presenza scenica straordinaria, incantando pubblico e giuria con la loro energia, dolcezza e straordinaria preparazione.

La medaglia d’argento è stata vinta dal talentuoso duetto composto da Martina Canavera e Mattia Di Marco, che ha saputo emozionare la giuria con una performance intensa e tecnicamente impeccabile.

Il bronzo è andato al gruppo Hdemy e PreHdemy, che ha confermato la solidità e la qualità della formazione dell’accademia, portando sul palco un’esibizione coinvolgente e ben costruita.

A impreziosire ulteriormente questa giornata di successi, le allieve Martina Canavera, Sara Yumile Torriente Gonzalez e Rebecca Caci hanno fatto letteralmente incetta di borse di studio, ottenendo opportunità prestigiose, tra cui la possibilità di studiare a Londra. Un traguardo che apre le porte a nuove esperienze internazionali e a una crescita artistica di altissimo livello.

Accanto a Cirigliano, anche Sara Zocchi, insegnante dell’accademia, ha contribuito in modo fondamentale a questi straordinari risultati. Il lavoro di squadra e la dedizione degli insegnanti si riflettono nelle performance degli studenti, che hanno saputo emozionare e conquistare la giuria.

“Questi riconoscimenti sono la prova che il duro lavoro, la passione e la determinazione portano sempre a grandi risultati. Sono fiero dei miei ragazzi e grato a tutto il team che lavora ogni giorno con dedizione per far crescere questa grande famiglia artistica” ha dichiarato Matteo Cirigliano al termine della competizione.

L’Accademia Take Your Time si conferma così una realtà di eccellenza nel panorama nazionale del musical, capace di formare giovani artisti pronti a calcare i palcoscenici più prestigiosi.