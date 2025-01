Aereo della British Airways diretto da Firenze a Londra segnala un problema al motore e atterra a Malpensa

Momenti di apprensione nel pomeriggio di sabato 4 gennaio all’aeroporto di Malpensa per la richiesta di atterraggio non programmato da parte di un aereo della British Airways partito partito da Firenze e diretto a Londra.

Poco dopo le 16, giunto in vista di Malpensa il comandante dell’aereo ha chiesto l’autorizzazione all’atterraggio, per un problema al motore.

Automaticamente si è attivata la procedura standard di emergenza, che prevede l’invio di ambulanze, supporti medici avanzati e vigili del fuoco, per scongiurare qualsiasi incidente.

L’aereo è atterrato senza alcun problema ed è stato condotto in uno spazio riservato al Terminal T2 dove i passeggeri sono stati fatti scendere e dove verranno effettuati tutti i controlli per consentire al velivolo di riprendere il viaggio in sicurezza.