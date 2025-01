Al Foce di Lugano arriva il tour di Capossela. E non solo

Il Foce si prepara a una settimana intensa di appuntamenti imperdibili tra musica e teatro. Ad iniziare dai due concerti di Vinicio Capossela nell’ambito del suo tour europeo, mentre il collettivo Doll$ On The Block animerà la scena con l’evento inclusivo “Camp Bimbo”. Sul fronte teatrale, la compagnia Grande Giro porterà in scena lo spettacolo “Primo Studio”, un’opera che invita il pubblico a una riflessione collettiva.

Musica: il ritorno di Vinicio Capossela e l’inclusività di Camp Bimbo

Nell’ambito della rassegna Raclette, in collaborazione con MyNina, il cantautore italiano Vinicio Capossela si esibirà domenica 9 e lunedì 10 febbraio alle ore 21 nello Studio FOCE, con due tappe del suo tour europeo “Conciati per le feste”. (Ne abbiamo raccontato qui).

Il concerto presenterà i brani del nuovo album Sciusten Feste N. 1965, pubblicato il 25 ottobre 2024, un progetto che attraversa vent’anni di carriera tra atmosfere euforiche e malinconiche. Il concerto del 9 febbraio è già sold out, mentre i biglietti per il 10 febbraio sono ancora disponibili su ticketcorner.ch.

Sempre allo Studio FOCE, sabato 8 febbraio, il collettivo ticinese Doll$ On The Block porterà “Camp Bimbo”, un evento musicale e performativo dedicato alla comunità LGBTQIA+ e ai suoi alleati. Nell’ambito della rassegna Random, l’evento offrirà DJ set, workshop di heels e voguing, drag show e pole dance, trasformando lo spazio in un punto di incontro artistico e inclusivo. L’evento avrà inizio alle 12 e proseguirà fino a notte fonda. Biglietti disponibili su ticketino.ch.

Teatro: “Primo Studio”, un laboratorio di riflessione collettiva

Per gli amanti del teatro, la rassegna HOME del Teatro FOCE propone sabato 8 e domenica 9 febbraio “Primo Studio”, la nuova creazione della compagnia Grande Giro. Lo spettacolo non si limita a raccontare, ma invita il pubblico a interrogarsi su temi di attualità, combinando profondità e leggerezza. Attraverso un processo di ricerca e sperimentazione, la scena si trasforma in un laboratorio di riflessione aperto a tutti. L’ingresso è gratuito.

Un evento reso possibile da importanti collaborazioni

La stagione del FOCE è organizzata dalla Divisione eventi e congressi della Città di Lugano, con il supporto di Swisslos – Repubblica e Cantone Ticino DECS, Coop Cultura, AIL e il media partner Tio/20minuti. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito foce.ch.