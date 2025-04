In 600 all’Istituto Elvetico di Lugano per ascoltare l’astronauta Paolo Nespoli

Sabato mattina (29 marzo), presso l’Istituto Elvetico di Lugano, si è svolta una grande manifestazione di informatica e robotica rivolta soprattutto ai più giovani, cioè allievi di elementari e medie: la Kids Robofest 2025.

Numerosi gli stand e i laboratori organizzati da “Scuola robotica Ticino”, per un pubblico di grandi e piccini che è stato davvero folto: oltre 600 le persone che si sono registrate e hanno partecipato.

La manifestazione ha visto anche la presenza eccezionale dell’ing. Paolo Nespoli, astronauta di fama mondiale. Un ospite che è, usando un gioco di parole, una vera star, ma dai modi assai cordiali e gentili. A presentarlo, il professore varesino Alberto Introini, docente presso l’Elvetico e giornalista.

Nespoli, dopo aver girato tra gli stand osservando le costruzioni dei bambini, nell’intervista ha ripercorso la sua carriera, che lo ha visto protagonista di 3 missioni, per un totale di oltre 300 giorni trascorsi nello spazio; non sono mancati aneddoti e curiosità, per un pubblico che ha ascoltato affascinato la sua narrazione e i suoi reportage fotografici.