Al Miv di Varese è buona la prima per Fabio De Luigi e Valentina Lodovini con “10 giorni con i suoi”

Pubblico delle grandi occasioni questa sera nella sala Giove del Miv di Varese per la prima di “Dieci giorni con i suoi”, il film che vede protagonisti Fabio De Luigi e Valentina Lodovini diretti da Alessandro Genovesi.

I due attori, molto amati dal pubblico, e il regista erano presenti in sala e hanno salutato i tanti che questa sera, giovedì, hanno assistito alla prima proiezione della commedia incentrata sulle disavventure della famiglia Rovelli, giunta al terzo capitolo dopo “Dieci giorni senza mamma” e “Dieci giorni con Babbo Natale”.

La simpatica famiglia questa volta si ritrova in trasferta in Puglia per conoscere quella del fidanzato della figlia Camilla tra pregiudizi e incomprensioni che si sciolgono col passare delle scene.

«Il primo giorno di riprese il piccolo Tito, ormai cresciuto, si è presentato con la voce di Aldo Fabrizi e alto otto metri» – ha scherzato De Luigi mentre Valentina Lodovini ha ringraziato il pubblico definendolo «parte della famiglia».

Oltre alla coppia ormai rodata, che nel film interpretano i due genitori, ci sono anche Angelica Elli, Bianca Usai, Matteo Castellucci, Gabriele Pizzurro, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Leone Cardaci.