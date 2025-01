Al teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate l’intelligenza musicale dei Gemelli di Guidonia

Sabato 1° febbraio 2025 alle ore 21.00 il teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate ospita un atteso gradito ritorno, da loro stessi promesso: i Gemelli di Guidonia, nella performance innovativa che coniuga musica e tecnologia: “Intelligenza Musicale”.

I “Gemelli” (in realtà sono tre fratelli), già popolari per le loro voci, imitazioni, le ben riuscite gag teatrali, mescolano i classici della musica italiana e internazionale con le tante interazioni con il pubblico, offrendo ai presenti un’esperienza coinvolgente e unica. Il trio, nato nel 1999, ha guadagnato notorietà grazie al supporto di Fiorello che, nel 2013, li ha così denominati e presentati al grande pubblico attraverso “Edicola Fiore”.

Da allora, i Gemelli di Guidonia hanno partecipato a numerosi programmi di successo tra cui “Made in Sud” e “Tale e Quale Show”, fino a vincere in una recente Edizione il primo posto con il brano “Mille”: truccati e vestiti come Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez e incredibilmente perfetti nell’imitarne le voci. Attualmente protagonisti del programma di intrattenimento “Radio2 Happy Family” con grandi ascolti, sono tanti i programmi svolti e le “ospitate” sulle reti Rai… tutti li vogliono!

Ideato, scritto e interpretato da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino (i Gemelli), in collaborazione con Massimiliano Papaleo, che cura anche la regia, dimostreranno che è possibile comporre, manipolare e riprodurre suoni coinvolgendo il pubblico, fino a creare vere canzoni. Abbiamo chiesto direttamente a loro qualche anticipazione: “Oltre alle gag musicali e l’omaggio a Lucio Dalla, a Pino Daniele e a Mango, stiamo studiando una divertente parodia di “Reazione a catena” (game show di Rai1) e nuove battute per il pubblico di Gallarate.

A sorpresa, ci faremo inoltre suggerire dal pubblico una decina di parole, volendo pure in dialetto, che affideremo all’intelligenza artificiale al fine di comporne un brano, che canteremo subito!”. Uno show spassoso, come è nel loro stile, per un’esperienza unica all’insegna della musica di qualità, della comicità e di un utilizzo piacevole delle nuove tecnologie (di cui ormai nessuno può fare a meno) trasformando, grazie ai presenti la sua intelligenza artificiale in “musicale”, da cui il titolo dello show.

biglietteria teatro: giovedì e venerdì h. 17/19, sabato h. 10/12 e da un’ora prima dello spettacolo serale.

POLTRONISSIMA € 30 intero / € 27 ridotto – POLTRONA € 27 int. / € 24 rid. – GALLERIA € 24 int. / € 20 rid.

Biglietti on line: su TicketOne.it con costo prevendita per scelta immediata posti o su www.melarido.store (posti assegnati al ricevimento dell’ordine e pagamento fra i migliori invenduti, senza costi extra) ritirabili stampati prima dello spettacolo. Prenotazioni e pagamento da casa: biglietteria@teatrocondominio.it Info teatro: (feriali, pomeridiano): 349 8453969