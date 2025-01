Al via l’aggiornamento del Piano di Protezione civile di Cavaria con Premezzo

Si è svolto oggi nella Sala consiliare del Comune di Cavaria con Premezzo, il primo incontro dedicato all’aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale. Alla riunione erano presenti il sindaco Franco Zeni, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza con delega alla Protezione civile Diego Bonutto, il responsabile dell’Ufficio tecnico Maurizio Regata, il consigliere comunale e presidente della Protezione civile Paolo Bottini e Angelo Campoleoni.

Il Piano di Protezione civile rappresenta uno strumento fondamentale per il coordinamento delle operazioni di soccorso e tutela della popolazione in situazioni di emergenza, affidato al sindaco in qualità di prima autorità di Protezione Civile. Il precedente documento, risalente al 2013, necessitava di una revisione per adeguarsi alle normative vigenti.

Il nuovo aggiornamento non si limiterà alla gestione del rischio idrogeologico legato al torrente Arno, ma comprenderà anche misure per affrontare il rischio di incendi boschivi nella Valle del Boia, potenziali incidenti con mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci pericolose lungo l’autostrada A8 dei Laghi e i rischi legati alla rotta degli aerei in partenza dall’aeroporto di Malpensa.

«Questa amministrazione è impegnata a mantenere uno strumento dinamico basato sulla previsione e prevenzione – ha detto il sindaco Zeni – L’obiettivo è quello di mitigare i rischi naturali e garantire una gestione efficace delle emergenze, tutelando la sicurezza della comunità e assicurando il mantenimento della quotidianità anche in caso di difficoltà».