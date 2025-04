A Cavaria si sta scavando una nuova vasca per assorbire le “bombe d’acqua”

Una grossa vasca per contenere le alluvioni. È quella in corso di realizzazione a Cavaria con Premezzo, in via Fermi, sotto il parcheggio ubicato accanto alle scuole elementari e medie: il cantiere è affidato ad Alfa srl.

I lavori – resi possibili grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune e provenienti da un avanzamento di bilancio del 2018 – termineranno entro la fine dell’estate. Il costo complessivo del cantiere è di circa 1.440. 000 euro.

La vasca ha un volume di 600 metri cubi: permetterà di garantire un considerevole accumulo di acqua, limitando così gli effetti di precipitazioni intense e bombe d’acqua.

Il cantiere è affidato a Giuliana Malusardi, di Alfa, che ha in carico la direzione lavori, e a William Gusmeroli, responsabile cantiere Civelli costruzioni. «Stiamo realizzando una vasca di laminazione con un volume utile di 600m cubi che si va ad aggiungere alle altre vasche di laminazione che sono già state realizzate dal Comune di cavaria per le acque bianche; i lavori sono iniziati all’inizio del mese di febbraio con la chiusura del parcheggio della scuola di via Fermi e termineranno entro l’estate del 2025, quindi per il prossimo anno scolastico restituiremo il parcheggio interamente sistemato alla scuola».