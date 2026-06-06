Lavori alle barriere di sicurezza sulla A8: chiusure notturne a Cavaria e Castronno

Nuovi cantieri notturni in vista lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione programmata alle barriere di sicurezza, la direzione di tronco di Autostrade per l’Italia ha predisposto un piano di chiusure temporanee che interesserà gli svincoli di Cavaria e Castronno nella prossima settimana.

Il cronoprogramma dei lavori si articolerà in due fasi distinte per ridurre l’impatto sulla circolazione:

Notte tra martedì 9 e mercoledì 10 giugno: dalle ore 21:00 alle ore 5:00 verrà chiuso al traffico lo svincolo di Cavaria in uscita per i veicoli provenienti da Milano. Agli automobilisti diretti nella zona si consiglia di utilizzare in alternativa le uscite autostradali di Solbiate Arno-Albizzate o di Gallarate, oppure la stazione di Besnate situata lungo la diramazione D08 Gallarate-Gattico.

Notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 giugno: sempre nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 5:00 del mattino successivo, scatterà la chiusura dello svincolo di Castronno, che sarà inaccessibile in entrata in entrambe le direzioni (sia verso Milano sia verso Varese).

Per ovviare alla chiusura di Castronno sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi: i conducenti diretti a Milano potranno entrare in autostrada attraverso la stazione di Solbiate Arno-Albizzate, mentre i veicoli diretti a Varese potranno immettersi sulla A8 dagli svincoli di Buguggiate o di Gazzada.