Amca Elevatori, trasferta a Padova da non sbagliare

Seconda trasferta consecutiva per l’Amca Elevatori Varese impegnata nella Serie B di basket in carrozzina. Dopo la larga affermazione di Trento, biancorossi di coach Alberto Zorzi viaggeranno verso il Veneto per affrontare (domenica 19 gennaio alle 15) il CUS Padova.

Il match, sulla carta, non rappresenta un ostacolo difficile per l’HSV: Padova fa parte del “gruppo di mezzo” del torneo, ha conquistato due successi ma appare lontana dal livello delle tre formazioni (Vicenza, Castelvecchio e appunto Varese) che dovrebbero giocarsi l’accesso ai playoff.

Sino a inizio marzo, quando l’Amca andrà in trasferta sui campi delle due rivali principali, il compito di Roncari e compagni dovrà essere quello di non sbagliare ed evitare intoppi e risultati negativi inattesi. Vale ovviamente anche per la gara di Padova alla quale i biancorossi si presenteranno senza i lungodegenti Riccardo Marinello e Marco Paonessa ma con tutti gli altri effettivi a disposizione.

Intanto la giornata di campionato subisce l’ennesima riduzione di programma: in calendario solo due partite, mentre il successivo weekend sarà dedicato solo a uno dei molti recuperi da effettuare e a un anticipo.

IL PROGRAMMA (7a giornata)

Pol. Disabili Vicenza – Nordest Castelvecchio (18/1, ore 16); CUS Padova – Amca Elevatori H.S. Varese (19/1, ore 15). Riposano: I Delfini 2001, Albatros Trento, Uicep Torino e Alitrans Verona.

LA CLASSIFICA: Vicenza 12; VARESE 10; Castelvecchio**, Verona* 6; Torino^ e Padova* 4; Montecchio 2; Trento* 0.

^ una partita in più; ogni * una partita in meno.