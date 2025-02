Max Laudadio aggredito a Padova durante un servizio di Striscia, gomito rotto al cameraman

Ancora aggressioni contro chi esrecita il diritto di cronaca stabilito e protetto dalla Costituzione, ancora aggressioni contro inviati del tg satirico di Striscia la notizia. A farne le spese il varesino Max Laudadio e il suo cameraman, anch’egli di Varese.

Si legge in una nota di Striscia: “Ieri pomeriggio, venerdì 31 gennaio, nei pressi della stazione di Padova, Max Laudadio e la sua troupe sono stati aggrediti durante un servizio sui compro oro abusivi. L’inviato del tg satirico stava parlando con alcuni ragazzi che erano stati ripresi dalle telecamere nascoste mentre trattavano per comprare l’oro quando, tutto a un tratto, la situazione inizia a scaldarsi. I giovani cominciano a minacciare e a dare spintoni a Laudadio finché uno di loro prende dal cestino di una bicicletta un tubolare di ferro e lo scaglia contro il cameraman di Striscia. Sono stati attimi di terrore per la troupe del tg satirico. Dopo l’accaduto il cameraman ha riportato una frattura al gomito: sono 30 i giorni in cui dovrà portare il gesso.”

Il fatto ha causato l’intervento delle forze dell’ordine e sempre secondo Striscia sono già stati prsi provvedimeni contro i responsabili: “Per i tre ragazzi, tra cui due minorenni e con gravi precedenti penali alle spalle, è stato disposto il Daspo urbano con tanto di avvisi orali con foglio di via obbligatorio dalla città“.