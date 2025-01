Amca Elevatori, vittoria sudata a Padova. Vicenza vince il big match

Vittoria meno semplice del previsto per l’Amca Elevatori che torna con due punti dalla trasferta sul campo del Cus Padova. I biancorossi, a referto con soli sette giocatori, sono stati impegnati a fondo dai padroni di casa di coach Castellucci, ma nell’ultimo periodo sono riusciti a prendere il largo e a chiudere sul 60-73.

Il Cus è riuscito a restare in partita per mezz’ora, reagendo agli scatti in avanti dell’HSV che ha comunque “doppiato” in vantaggio tutte le boe di fine periodo. La squadra di Zorzi ha provato a distribuire il gioco in attacco, così da dare minori riferimenti alla retroguardia di casa: quattro i biancorossi in doppia cifra guidati da Samadi (22 – nella foto di M. Longo); 19 i punti di Roncari, 16 di Nava e 14 di Cardoso. Tra i padroni di casa ottima prova di Brotto a segno con 29 punti.

Nel turno in programma c’era attesa per il big match di Vicenza tra i padroni di casa e la Nordest Castelvecchio: a spuntarla è stata la formazione veneta che ha vinto 70-57, confermandosi così imbattuta in testa al girone. Un messaggio anche a Varese che, a questo punto, per ribaltare la classifica dovrà vincere largamente proprio a Vicenza.

CUS Antenore Energia Padova – Amca Elevatori H.S. Varese 60-73

(15-18, 29-32, 51-54) Padova: Coltri, Villi, Castellani 2, Besoli 4, Brotto 29, Parisi, Bergan, Mordenti 17, Tabacariu 6, Gomiero 2. All. Castellucci.

Varese: Samadi 22, Sala, Cardoso 14, Fiorentini, Roncari 19, Nava 16, Pedron 2. All. Zorzi.

Arbitri: Braga e Toschi.

I RISULTATI ( 7a giornata)

Pol. Disabili Vicenza – Nordest Castelvecchio 70-57; CUS Padova – Amca Elevatori H.S. Varese 60-73. Riposano: I Delfini 2001, Albatros Trento, Uicep Torino e Alitrans Verona.

LA CLASSIFICA

Vicenza 14; VARESE 12; Castelvecchio**, Verona** 6; Torino^, Padova* 4; Montecchio* 2; Trento** 0.

^ = una partita in più; ogni * = una partita in meno.