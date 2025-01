“Arco di vita”, percorsi formativi per la cura al Melo di Gallarate

Dal 23 gennaio 2025 prende il via al Melo un importante progetto, “Arco di vita in Rsa”, che segna un passaggio storico per la cooperativa.

Grazie al fondamentale e consistente contributo ottenuto sul Bando Umanitario 2024 dell’Unione Buddhista Italiana (finanziato attraverso i fondo 8×1000), Il Melo metterà in campo nel corso di tutto l’anno 2025 diversi percorsi formativi riguardanti la cura in ambito professionale.

Attraverso oltre 2600 ore di formazione, con il coinvolgimento di più di 150 operatori, verranno affrontate tematiche teologico-antropologiche, bioetiche e psicologiche, con un particolare approfondimento sulle cure palliative; tutto ciò grazie all’intervento di docenti altamente qualificati e dall’approccio innovativo e dinamico.

“Il titolo del progetto rimanda al cuore centrale di ogni attività del Melo: l’arco dell’intera vita della Persona, attraverso le varie fasi della vecchiaia, fino agli stati cronici e al fine vita”.

Il via al progetto sarà dato ufficialmente giovedì 23 gennaio con il primo intervento introduttivo, tenuto dalla Dott.ssa Laura Padmah Galantin per gli Operatori del Melo.

“La Dott.ssa Galantin, psicologa, psicoterapeuta e formatrice, si occupa da diversi anni di processi per i sistemi di cura in istituzioni per anziani e è autrice di diverse pubblicazioni sulle dinamiche di gruppo, la comunicazione e la relazione di cura”.