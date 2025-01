Auto si ribalta sulla superstrada della Malpensa a Casorate Sempione, 21enne in ospedale

Incidente stradale sulla SS 336 della Malpensa questa sera, attorno alle 21.30. Per cause ancora in corso di accertamento una vettura è uscita di strada e si è ribaltata all’uscita di Casorate Sempione, all’altezza del Ciglione.

Nell’incidente è rimasto ferito un ragazzo di 21 anni, che è stato soccorso in codice giallo, quello di media gravità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi coordinati da Soreu dei Laghi con un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio supportata dall’auto medica. Gli agenti della Polstrada di Varese hanno effettuato i rilievi dell’incidente mentre i Vigili del Fuoco di Varese hanno messo in sicurezza l’area.

(immagine di repertorio)