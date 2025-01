Azzate, Epifania di solidarietà con l’iniziativa “Vennero Portando Doni”

La Parrocchia Natività di Maria Vergine invita i cittadini di Azzate alla celebrazione dell’Epifania con l’evento “Vennero Portando Doni 2025″, che si terrà il 6 gennaio.

Il ritrovo è fissato per le 10.45 a Villa Mazzocchi, dove i cittadini potranno consegnare doni destinati alle persone in difficoltà. L’invito a contribuire si estende con una raccolta di beni di prima necessità: olio, tonno, caffè, legumi, marmellata, carne in scatola, omogeneizzati, zucchero, prodotti per l’igiene personale e pannolini.

A seguire, alle 11, è prevista una processione con i Magi che condurrà alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale.

L’iniziativa rientra nelle attività della Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” e punta a rendere il giorno dell’Epifania un’occasione di condivisione e sostegno verso i più bisognosi.