Beko, Pellicini: “Bene Urso nel richiedere un nuovo piano industriale”

“È davvero importante l’azione del Ministro Adolfo Urso, il quale ha chiesto alla proprietà di Beko un nuovo piano industriale con almeno 300 milioni di investimenti, un vero Piano Italia per fare dell’azienda un orgoglio del Made in Italy. Come ha affermato il Ministro, si tratta di risorse necessarie per recuperare il divario di competitività, con investimenti nell’innovazione tecnologica dei prodotti e per modernizzare gli impianti presenti sul territorio nazionale, salvaguardando tutte le attività produttive. Dall’esercizio della Golden Power a questo nuovo rilancio, il Governo sta davvero dimostrando di perseguire l’interesse nazionale, salvaguardando produzione e occupazione”. Lo dice Andrea Pellicini, Deputato di Fratelli d’Italia.