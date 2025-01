Vertenza Beko, manifestazione davanti al ministero del Made in Italy

Moltissimi lavoratori, sindacalisti e comuni cittadini hanno manifestato a Roma davanti al ministero delle Imprese e del Made in Italy dove è in corso la vertenza Beko Europe, la multinazionale turca che il 7 novembre scorso fa ha annunciato il taglio di tre stabilimenti in Italia, tra cui anche quello del freddo a Cassinetta di Biandronno. A Roma oltre alla rsu aziendale di Fiom, Fim Cisl dei laghi e Uilm, sono presenti il sindaco di Varese Davide Galimberti e il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini.

nella foto in primo piano il sindaco Davide GalimbertiAl tavolo di trattative oltre ai segretari nazionali anche quelli della provinciali di Varese,(Fiom),(FimCisl dei laghi) e(Uilm) e la rsu di Cassinetta rappresentata da(Fiom),(Fim Cisl dei laghi) e(Uilm).