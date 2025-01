I sindacati: Beko ritiri il piano chiusure e licenziamenti

La vertenza Beko approda nuovamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). I sindacati ribadiscono la necessità di un piano industriale concreto per garantire la continuità produttiva e la tutela occupazionale.

Prima di entrare al ministero per il tavolo di confronto, la segretaria nazionale della Fiom Cgil e responsabile del settore elettrodomestico, Barbara Tibaldi, ha dichiarato: «Oggi l’azienda deve rinunciare all’apertura delle procedure di licenziamento e di chiusura e fare investimenti».

Un appello chiaro e diretto, rivolto alla proprietà affinché dimostri concretamente la volontà di rilanciare il settore. Parallelamente, Tibaldi ha sollecitato un intervento deciso da parte dell’esecutivo: «Il governo deve finalmente fare la sua parte, al netto delle minacce che fino ad ora non hanno avuto azioni conseguenti».

L’assenza di misure concrete ha infatti alimentato l’incertezza tra i lavoratori e i sindacati, che chiedono risposte immediate e azioni mirate per scongiurare la chiusura degli stabilimenti.

A supportare questa posizione è anche la Fim Cisl, che per voce del segretario nazionale Massimiliano Nobis ha evidenziato le lacune dell’ultimo incontro con l’azienda: «Abbiamo avuto un piano commerciale, ma non conteneva sostanzialmente investimenti e mantenimenti occupazionali». Per questo, la richiesta principale avanzata al tavolo negoziale è un piano industriale che vada oltre la semplice strategia di vendita, affrontando in modo strutturale la questione degli investimenti e della tenuta occupazionale.

Dello stesso avviso è Gianluca Ficco, segretario nazionale e responsabile del settore per la Uilm, che ha chiesto un passo indietro alla multinazionale: «Abbiamo un obiettivo chiaro: scongiurare le chiusure e i licenziamenti. In mancanza di questo obiettivo, chiederemo al governo di esercitare la golden power a qualsiasi costo».

TUTTI GLI ARTICOLI SU BEKO