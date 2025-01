Castellanza, bilancio positivo per gli eventi invernali: “Hanno illuminato il 50° Natale di Castellanza”

«E’ stato un anno particolare intenso e ricco di emozioni contrastanti. Le feste rappresentano un’occasione importante per condividere momenti di gioia in famiglia ma anche riunendo la comunità, riscoprendo la bellezza dello stare insieme quando la vita ti mette alla prova ..». Questo era l’augurio del vice sindaco reggente Cristina Borroni per le festività natalizie, appena concluse. «Un obiettivo centrato – commenta l’amministrazione comunale – attraverso le moltissime attività che l’amministrazione comunale ha voluto proporre alla città, attraverso le iniziative di “Accendi il Natale”, edizione 2024, culminate lo scorso 7 gennaio, con l’attesissima discesa delle Befane dal campanile di S.Bernardo». «La manifestazione diffusa che ha illuminato il 50° Natale di Castellanza, ha infatti visto la grandissima partecipazione di un pubblico eterogeneo ai molteplici concerti, spettacoli teatrali edeventi di piazza, ma ha soprattutto contribuito a creare e stimolare quei momenti di aggregazione, necessari per creare una vera comunità di persone, nel migliore spirito natalizio», dice l’amministrazione comunale con grande soddisfazione.

Grazie alla collaborazione delle istituzioni, delle tante associazioni del territorio, delle scuole, e dei moltissimi volontari di tutte le età, la stessa Castellanza ha potuto risplendere per tutto il mese di dicembre fino all’epifania, degli abiti tipici del Natale.

Il primo dicembre ha visto l’apertura dei festeggiamenti con l’accensione dell’albero da parte dei bambini delle scuole elementari e materne, presso il palazzo municipale. Un evento che al suo secondo appuntamento è già diventato tradizione irrinunciabile per i piccoli studenti e per le loro famiglie, che hanno colorato di luci, risate …e cioccolata calda in quantità, (a cura di Proloco) il cortile del Comune. Nei giorni successivi il pino natalizio si è arricchito delle installazioni in legno, dedicate alla pace, disegnate e dipinte dagli stessi bambini, con l’aiuto delle insegnanti e del Comitato Genitori Scuole Manzoni. Cappellini rossi e barbe bianche hanno invaso la strade antistanti il Comune nel giorno dell’Immacolata con la Camminata dei Babbi Natale, organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi, in collaborazione con il Rione di Insu. Ma.. altri simboli del Natale, a cornice dei tanti eventi in programma, sono apparsi in vari puntidella città. Nello stesso cortile del Comune il gruppo Alpini Castellanza ha allestito la Capanna della Natività con i personaggi a grandezza naturale. Nei pressi del muricciolo della scaletta in Piazza Castegnate, le donne del Knit Cafè hanno creato un allegro albero stilizzato con decorazioni di palline e bastoncini dolci, tutti rigorosamente all’uncinetto. E mentre Solidarietà Famigliare, Co.Ge.Ma, Union Oratori e le altre associazioni mettevano in scena il Presepe Vivente presso il Parco Liuc, riproponendo una antica tradizione castellanzese, dall’altra parte del fiume, all’ingresso della Biblioteca Civica, un altro albero veniva agghindato con i tantissimi auguri alla città, proprio in occasione del suo 50esimo natale, da parte dei lettori grandi e piccoli che ogni giorno frequentano le sale della Biblioteca.

Gran finale, lunedì 7 gennaio con la discesa delle Befane del CAI cittadino. Un evento amatissimo che anche quest’anno, nonostante la pioggia battente ha affollato la piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Bernardo, al termine della Santa Messa del mattino. Ben 7 sono state le atletiche “vecchiette” che tra lazzi acrobatici e gonnellone al vento, hanno distribuito a tutti i bambini caramelle e sorrisi, chiudendo il periodo natalizio in allegria e con un grande arrivederci all’anno prossimo.