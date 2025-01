Castellanza nel Cuore scende in campo per le prossime elezioni amministrative

Da associazione a lista che si presenterà alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel 2025: Castellanza Nel Cuore promette di cambiare la città.

La nuova realtà politica sta prendendo forma e prende le mosse dall’attività svolta in questi anni dall’associazione sempre attiva anche nella vita politica cittadina. Per questo i promotori sostengono di «non essere solo una semplice lista elettorale, ma un gruppo di cittadini appassionati, competenti e determinati a riportare la città al centro delle scelte politiche, con idee concrete e spirito di rinnovamento».

Due le figure centrali attorno al quale si sviluppa il progetto politico: uno è Alessandro Milone, presidente della lista, «comunicatore e figura di riferimento per chi crede in una politica fatta di impegno e partecipazione. Al suo fianco, un nome che non ha bisogno di presentazioni: Mino Caputo, unanimemente riconosciuto come una delle figure più serie, capaci e oneste della politica castellanzese degli ultimi anni».

La forza di Castellanza Nel Cuore – scrivono in un comunicato – «sta nella sua squadra: persone preparate, animate da autentica passione per la città e pronte a mettersi in gioco per affrontare i problemi del territorio con soluzioni innovative e concrete. Il programma è in fase di definizione, ma già si percepisce la determinazione a costruire qualcosa di nuovo e davvero efficace per la comunità».

L’invito è aperto a tutti coloro che vogliono fare la differenza: «Castellanza Nel Cuore accoglie con entusiasmo chiunque voglia contribuire a questo progetto, portando idee, energia e voglia di cambiamento. Una nuova stagione politica potrebbe essere alle porte: Castellanza è pronta a voltare pagina».