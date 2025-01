Con l’auto contro il muro, feriti due settantenni a Bellinzona

Sono ancora da verificare le cause che hanno portato all’incidente stradale che è avvenuto verso le 16 di lunedì 20 gennaio a Bellinzona. Come comunica la polizia cantonale, un 75enne cittadino svizzero domiciliato nel Bellinzonese circolava lungo una strada laterale privata che si immette su viale Giuseppe Motta. A bordo dell’auto vi era anche una passeggera 74enne, pure cittadina svizzera domiciliata nella regione. Per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, il 75enne ha perso il controllo del veicolo che è andato a urtare frontalmente contro il muro di uno stabile.

Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, nonché i pompieri di Bellinzona che hanno estratto dalle lamiere della vettura, con l’ausilio di una pinza idraulica, il conducente. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che dopo aver prestato le prime cure all’uomo e alla donna hanno provveduto al loro trasporto in ambulanza all’ospedale. I

n base a una prima valutazione medica, il 75enne ha riportato gravi ferite, mentre la 74enne ferite di media gravità.