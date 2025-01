Coppa Italia, Futura stoppata: in finale ci va la Omag

Termina a 12 la serie di vittorie consecutive della Futura Volley Giovani che in Romagna vede sfumare il primo obiettivo stagionale, la Coppa Italia di Serie A2. Nella semifinale disputata mercoledì sera le Cocche perdono con il punteggio di 3-1 (chiusa anche la striscia di 14 risultati utili) contro la Omag San Giovanni in Marignano, classica avversaria di queste stagioni cadette.

La squadra di Beltrami ha lottato per tutto l’arco della gara contro le forti riminesi allenate da Massimo Bellano, che hanno scelto di “puntare” Alyssa Enneking in ricezione (ben 50 palloni giocati in difesa dall’americana) per sfiancarla in ottica dell’attacco. Enneking ha comunque risposto siglando 26 punti, la migliore realizzatrice biancorossa, ma ha pagato qualcosa sul piano della lucidità.

Inoltre San Giovanni si è appoggiata sulla classe e l’esperienza di Serena Ortolani: l’ex azzurra ed ex Yamamay (oggi ha 38 anni oltre a 4 scudetti e 3 Champions in bacheca…) ha disputato una partita straordinaria. Per lei 29 punti, il 50% in attacco e nessun errore. Basse invece le percentuali di Busto che ha mandato in doppia cifra la sola Zanette (14) oltre alla già citata Enneking.

La Omag ha vinto il primo set 25-19, il punteggio più largo dei quattro parziali disputati, ma poi si è dovuta inchinare a un’ottima ripresa della Futura, andata a segno per 23-25 con 9 di Enneking nel parziale e una difesa decisiva di Zakoscielna.

Nel terzo set San Giovanni ha comandato la corsa ma Busto è rimasta in scia sino al 23-22, però il sorpasso non si è compiuto e le romagnole hanno chiuso 25-23. Equilibrio ribadito anche nel quarto quando le due avversarie sono arrivate appaiate a quota 21, ma gli errori in attacco del finale hanno dato via libera alle padrone di casa.