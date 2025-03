Futura incerottata e battuta da una Omag sempre più vicina alla A1

Era il test più complicato sulla carta e si è rivelato tale anche nella realtà: la Futura Volley prosegue nel proprio momento difficile e torna senza punti da San Giovanni in Marignano, stesa da una differenza che è attualmente troppo netta con la Omag capolista.

3-0 il punteggio finale di un match che Busto ha di nuovo dovuto ad affrontare in emergenza, senza il libero Cecchetto fermata da una distorsione alla caviglia ma anche della principale attaccante, Elisa Zanette (polpaccio). Beltrami ha varato una formazione d’emergenza con Enneking in posto 2 e la coppia Orlandi-Zakoscielna in banda ma non è bastato contro una squadra che è sempre più vicina alla promozione diretta in A1.

A fine gara il tabellino spiega che solo Enneking è riuscita a chiudere in doppia cifra con 12 punti seguita a quota 9 da capitan Rebora. Tra le padrone di casa brilla ancora Serena Ortolani: la ex Farfalla precede con 14 punti le varie Nardo (13), Parini e Piovesan (10). Altro dato consistente quello dei muri: 12 a 3 a favore delle romagnole che hanno incontrato una certa resistenza solo nel primo set vinto 25-20. Negli altri due parziali alla Futura non è bastato il cuore e la Omag li ha chiusi 20-17 e 20-15.

Le biancorosse sono ancora quarte nella Pool Promozione e non lontane dalla certezza di disputare l’ultima fase dei playoff, ma all’orizzonte (sabato 22) c’è un match difficile contro la terza forza Messina, a +4 sulle bustocche. Sarà quindi fondamentale arrivare all’appuntamento con una rosa più completa di quella che ha giocato in Romagna.