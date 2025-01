Crowdfunding e indipendenza: nasce il giornalismo investigativo di The Washing News

“Serve un bagno di realtà”: è lo slogan ideato per inaugurare le attività di The Washing News (Back to reality), la prima testata giornalistica dedicata all’analisi continuativa e rigorosa dei claim sociali, ambientali ed economici.

Il suo è un approccio rivoluzionario, soprattutto nel panorama dell’informazione italiana. L’obiettivo è quello di diventare presto un punto di riferimento per tutti i cittadini stanchi di dover leggere notizie e articoli (su testate giornalistiche ma anche dagli influencer) “drogati” dalle pressioni, sempre più forti e diffuse, del marketing e dei grandi investitori pubblicitari. The Washing News quindi vuole “lavare” l’informazione dai falsi slogan ambientali, sociali, economici e finanziari.

Per riuscirci, The Washing News si è dotata di una struttura redazionale composta unicamente da giornalisti specializzati nel giornalismo investigativo e d’inchiesta. Per finanziarsi ricorrerà al crowdfunding, in modo da evitare che, insieme agli introiti pubblicitari garantiti dalle aziende, arrivino anche pressioni, forme di censura più o meno diretta, tentativi di influenzare il taglio e la scelta delle notizie da dare. Gli articoli saranno unicamente basati su dati, trasparenza e fonti inattaccabili.

A guidare la nuova iniziativa editoriale sarà Andrea Di Stefano, storico giornalista investigativo, con un’esperienza pluridecennale nel raccontare la realtà con autenticità e professionalità. In particolare, per smascherare notizie e campagne poco trasparenti, il team di The Washing News utilizzerà i criteri dei Green Claims definiti nella direttiva 2024/825, approvata nei mesi scorsi dal Parlamento europeo e dal Consiglio Ue: tali regole diventeranno vincolanti per tutti gli Stati nel 2026.

«In Italia probabilmente stiamo sottovalutando la portata che tali norme avranno. Quotidianamente, siamo bombardati, come lettori e consumatori, di messaggi e notizie che, a breve, non potranno più essere veicolati senza incappare in sanzioni – sottolinea Andrea Di Stefano -. Con il nostro lavoro quotidiano vogliamo anticipare questo approccio virtuoso, aprendo gli occhi sui casi in cui il marketing soffoca i fatti e danneggia la trasparenza dell’informazione. È un obiettivo indubbiamente grande e ambizioso. Ma siamo certi che esista un grande bacino di utenza pronto a riconoscere la qualità dell’informazione giornalistica indipendente».

Per il lancio di The Washing News parte oggi una grande campagna di comunicazione integrata – ideata e sviluppata insieme a Ideificio e TheGoodOnes – che invita tutti a prendere parte quindi a un bagno di realtà. Attraverso social media, partnership con i media, ambassador e investimenti mirati, l’obiettivo è far conoscere questo nuovo progetto ambizioso e raccogliere i fondi necessari per sostenere le attività redazionali.

La campagna si rivolge in primo luogo agli addetti ai lavori, giornalisti, attivisti e blogger già impegnati sui temi sociali, ambientali ed economici. Ma non si ferma qui: punta a coinvolgere un pubblico più ampio, composto da donne e uomini sensibili alla sostenibilità e alla trasparenza nell’informazione.