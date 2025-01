Dal 21 gennaio si aprono le iscrizioni a scuola: c’è tempo fino al 10 febbraio 2025

Da martedì 21 gennaio si aprono i termini per presentare la domanda di iscrizione a scuola. Lo slittamento, previsto a inizio anno dal Ministero dell’Istruzione al Merito , dall’iniziale 8 gennaio al 21 era legato alla necessità degli istituti superiori di presentare la nuova offerta formativa tecnica professionale con i percorsi 4 + 2.

I termini per la presentazione dei nuovi percorsi quadriennali, da parte dei diversi istituti, si sono chiusi 5 giorni fa e si attendeva l’approvazione da parte degli uffici scolastici per legittimare l’offerta formativa destinata ai nuovi iscritti.

Ricordiamo che le domande per essere ammessi alle classi prime del ciclo scolastico e formativo di ogni ordine e grado vanno presentate esclusivamente on line, sul portale dedicato, dalle 8 del 21 gennaio 2025 fino alle 20 del 10 febbraio 2025.

COME ISCRIVERSI

Le iscrizioni alle classi iniziali delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado statali si effettuano tramite la piattaforma Unica, accessibile con credenziali SPID, CIE o CNS. La domanda richiede l’inserimento dei dati dell’alunno, della famiglia e delle scuole di interesse, con la possibilità di indicare fino a tre istituti in ordine di preferenza.

Una volta inviata, la domanda non è modificabile, ma è possibile monitorarne lo stato attraverso l’area riservata sulla piattaforma. Le scuole offrono supporto alle famiglie per la compilazione della domanda, sia online sia presso le segreterie scolastiche in caso di difficoltà.

Per maggiori dettagli, il Ministero invita a consultare il portale ufficiale dedicato alle iscrizioni scolastiche.