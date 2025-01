Dall’architettura alla meditazione: i prossimi eventi in programma alla Galleria Boragno

Continua anche per le prossime settimane il ricco programma di eventi organizzati dalla Galleria Boragno nei suoi spazi nel centro storico di Busto Arsizio. Nel 2025 la Galleria festeggia i suoi trent’anni di attività e per l’occasione ha inaugurato lo speciale logo celebrativo che potete trovare nell’intestazione di questa mail.

Ecco i prossimi appuntamenti in calendario:

Sabato 25 gennaio alle 17 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro di racconti “Sedici architetture per Milano”, pubblicato da Neos Edizioni. Nel volume, curato da Gian Luca Margheriti e Alex Miozzi, sedici autori con altrettanti racconti portano il lettore a spasso per il capoluogo lombardo, alla scoperta del suo ricco e variegato patrimonio architettonico.

In allegato la locandina dell’evento.

Domenica 26 gennaio dalle 15.30 saranno presentati alla Galleria Boragno la mostra fotografica “C’era una volta la Cascina dei Poveri” e il relativo catalogo. L’esposizione raccoglie una serie di immagini inedite, realizzate tra il 1980 e il 2023, che riportano alla luce l’architettura dello storico complesso cascinale del XV secolo tra Busto Arsizio e Gallarate.

All’incontro, curato da Riabitare e moderato da Tito Olivato, interverranno l’assessore alle Politiche Educative della Città di Busto Arsizio Chiara Colombo e i fotografi Augusto Barbieri e Marco Solbiati.

In allegato la locandina dell’evento.

Venerdì 31 gennaio alle 18 sarà ospite della Galleria Simona Capodanno, autrice del libro “Ruth Handler. La rivoluzione di una bambola”, edito da Morellini. Il romanzo ripercorre la storia della creatrice della leggendaria bambola Barbie, che nel 1959 cambiò per sempre il mondo dei giocattoli dando vita a un simbolo di emancipazione per bambine e ragazze.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

In allegato la locandina dell’evento.

Sabato 1° febbraio dalle 10 alle 17 (con pausa pranzo dalle 13 alle 14) appuntamento alla Galleria Boragno con l’atelier di scrittura di sé e meditazione “Con quel che c’è”. Nel corso della giornata curata da Maria Rosaria Memoli, formatrice esperta in metodologie autobiografiche (LUA), i partecipanti potranno esplorare l’esperienza della meditazione coniugata al gesto della scrittura.

L’atelier è a numero chiuso, con un massimo di 15 partecipanti. L’iscrizione, che ha un costo di 85 euro a persona, dovrà essere completata entro lunedì 27 gennaio scrivendo all’indirizzo e-mail info@mariarosariamemoli.it. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 9 iscritti.

L’evento è in collaborazione con lo Studio-lab “Il Giardino d’Inchiostro” di Cerro Maggiore.